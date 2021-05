Nazem Kadri a suspendu 8 matchs pour avoir frappé Justin Faulk

La LNH a fait de la sixième suspension en carrière de l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nazem Kadri la plus difficile, lui accordant huit matchs vendredi pour un échec illégal à la tête du défenseur des Blues de St. Louis Justin Faulk.

Si le Colorado est éliminé avant que la suspension complète ne soit purgée, il se poursuivra dans la prochaine saison régulière.

L’incident s’est produit mercredi dans la troisième période du match 2 de la série West Division, et Faulk a quitté le match et n’est pas revenu. Les joueurs de blues ont demandé la suspension de Kadri et Faulk a raté le troisième match de vendredi.

La ligue a déclaré que Kadri avait eu un contact avec l’épaule et la poitrine de Faulk, mais la tête de Faulk a pris le plus gros du contact.

« Kadri monte dans ce coup, lançant son épaulière vers le haut et dans la tête de Faulk », a déclaré la ligue dans sa vidéo de suspension.

FEUILLES D’ÉRABLE:Tavares sorti de l’hôpital, est indéfiniment absent avec une commotion cérébrale

C’est la troisième fois en quatre saisons que Kadri est suspendu pour une infraction lors du premier tour des éliminatoires.

Alors qu’il jouait pour les Maple Leafs de Toronto, il a obtenu trois matchs éliminatoires en 2018 pour un coup sûr par derrière contre les Bruins de Boston Tommy Wingels. L’année suivante, il a été suspendu pour le reste du premier tour (cinq matchs) pour un contre-contrôle du deuxième match sur Jake DeBrusk des Bruins.

Ses trois premières suspensions totalisaient 11 matchs.

Les Maple Leafs ont échangé le double buteur de 30 buts contre l’Avalanche pendant l’intersaison 2019.

Kadri a été un joueur clé pour l’Avalanche en tant que centre de deuxième ligne et joueur physique. Mais il a eu du mal cette saison, avec un but depuis le 23 mars.