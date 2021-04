Avec chaque nouvel exemple scandaleux d’inconduite policière, les appels à faire quelque chose au sujet de la culture policière deviennent à juste titre plus forts, mais l’un des principaux outils que les partisans de la réforme poussent pourrait être inefficace: la diversification des policiers et du leadership n’est pas une solution miracle.

Le dernier exemple vient de Windsor, en Virginie, où deux policiers ont pulvérisé et menotté un lieutenant de l’armée latino noire, Caron Nazario, après l’avoir arrêté en décembre. Windsor est une petite ville près de Hampton Roads, qui a une empreinte militaire importante.

L’officier principal de l’incident, Joe Gutierrez, a été congédié ce week-end après que les autorités locales aient examiné la vidéo à la suite d’une poursuite civile intentée par Nazario.

Affaire George Floyd

Avoir un officier de la minorité sur les lieux dans le cas de Nazario n’a pas changé le résultat. Cette même réalité est exposée dans le procès de Derek Chauvin à Minneapolis. Sur les trois autres agents faisant l’objet d’accusations liées au meurtre de George Floyd, deux sont des minorités: Alexander Kueng est noir et Tou Thao est asiatique.

Embaucher divers agents n’a évidemment pas mis fin à la culture policière abusive.

Le fait que la diversité ne soit pas une solution à la haine ne se limite pas aux affaires d’abus policier. La diversité est au cœur de nos statistiques nationales sur les crimes de haine, telles que suivies par le FBI. En 2019, dernière année pour laquelle le FBI a publié des statistiques, 10% des crimes haineux ont été commis par des Hispaniques, 24% par des Noirs et environ 7% par des groupes aux ethnies multiples.

Les statistiques du FBI ne sont pas une aberration. « À New York, où les crimes haineux anti-asiatiques ont augmenté de près de neuf fois en 2020 par rapport à l’année précédente, seules deux des 20 personnes arrêtées l’année dernière en lien avec ces attaques étaient blanches, selon les données du département de police de New York analysées par le Center for the Study of Hate and Extremism. Onze étaient des Afro-Américains, six étaient des Hispaniques blancs et un était un Hispanique noir », a rapporté Masood Farivar pour Voice of America.

Si nous voulons réformer la police et vaincre la haine en Amérique, les Américains de toutes races et ethnies vont devoir faire mieux.

Cela, bien entendu, ne dispense pas les Blancs d’une responsabilité particulière de changer.

En 2016, dernière année de l’administration Obama, les Blancs représentaient la pluralité des crimes haineux, 46,3%, selon le FBI, mais pas la majorité. Cela a changé au cours de l’administration Trump. Les crimes haineux blancs ont bondi de plus de 6 points de pourcentage en 2019, à 52,5%. Cette tendance est embarrassante dans un pays où nous devrions nous améliorer.

Une trop grande partie de la couverture de la haine en Amérique encadre la question en termes noirs et blancs – une majorité blanche haineuse contre des minorités assiégées et innocentes. Cela ne correspond pas à la réalité complexe. La haine est une maladie américaine, et tous les Américains vont devoir travailler ensemble pour la vaincre.

David Mastio est rédacteur en chef adjoint de la page éditoriale pour USA TODAY. Suivez-le sur Twitter @dmastio