Nazareth se qualifie pour le match de championnat du tournoi ESCC – Shaw Local

BASKET FILLES

Nazareth 43, Catholique mariale 22

Amalia Dray a marqué 10 points, Stella Sakalas huit, Olivia Austin sept et Mary Bridget Wilson et Grace Carstensen six chacune alors que les Roadrunners (24-1) se sont qualifiées pour le match de championnat de samedi du tournoi de la East Suburban Catholic Conference.

Carmel 35 ans, Benet 34 ans

Les deux lancers francs de Jordan Wood dans les dernières secondes ont couronné une finition sauvage alors que Carmel se qualifiait pour le match de championnat du tournoi de la East Suburban Catholic Conference. Le jeu à trois points de Wood avait mis Carmel en tête 33-31 avec 24 secondes à jouer, avant que Lenee Beaumont ne frappe un 3 points avec 10 secondes à jouer pour donner l’avantage à Benet, préparant le terrain pour l’héroïsme tardif de Wood.