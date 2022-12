Nazareth, le mieux classé, exclut Carmel n ° 2 pendant les 10 dernières minutes pour remporter le match revanche du match pour le titre 3A – Shaw Local

LA GRANGE – L’attaquante junior de Nazareth Danielle Scully voulait créer de nouveaux souvenirs contre Carmel mercredi soir.

La dernière fois que Scully – et nombre de ses coéquipiers – ont joué contre les Corsaires s’est avérée être une image durable qui hantera à jamais les Roadrunners. Les Corsairs ont battu de justesse les Roadrunners lors du match de championnat d’État de classe 3A la saison dernière.

“J’ai encore le souvenir de la dernière seconde avec le [final] le buzzer se déclenche, puis les lumières clignotent et les voient s’empiler les unes sur les autres », a déclaré Scully. « Cette défaite a été dure.

L’attaquante junior de Nazareth Olivia Austin avait un sentiment similaire.

« Pendant ce match, les émotions étaient vives, mais après le match, la défaite a vraiment coulé », a déclaré Austin.

Les Roadrunners ont pris une petite revanche dans le match revanche des deux meilleures équipes de la classe 3A la saison dernière. Nazareth a tenu les Corsairs sans but au cours des 10 dernières minutes et plus pour une victoire de 35-16 lors du match de la Conférence catholique de la banlieue est à LaGrange Park.

Amalia Dray (25 ans) de Nazareth a tiré contre Carmel mercredi à LaGrange Park. (Tony Gadomski /Tony Gadomski pour Shaw Local News Network)

L’entraîneur de Nazareth, Ed Stritzel, a connu de nombreux grands moments au cours de son illustre carrière d’entraîneur, mais il a reconnu qu’il avait été stupéfait par le jeu défensif de son équipe contre un adversaire d’élite. Nazareth est entré dans le jeu classé n ° 1 dans le sondage AP actuel, avec Carmel n ° 2.

“Les deux équipes se connaissent si bien, et la taille de Carmel est difficile à affronter”, a déclaré Stritzel. « Ce n’était pas une victoire en 19 points. Le jeu était plus proche que ça. Nous voulions gagner ce match. Tenir une équipe comme Carmel à 16 points est incroyable. Je suis tellement fier des filles. Nous avons fait de gros vols. C’est une grande victoire pour le programme. Notre avenir est brillant.

L’affrontement régulier de la conférence n’avait rien à voir avec le match pour le titre d’État, que les Corsaires ont remporté 43-39. Les deux équipes ont eu du mal à marquer – 23 points combinés en première mi-temps – et le match a comporté de nombreux revirements, pas de rythme ni de fluidité et un jeu hésitant des deux côtés. Mais la défense, en particulier par les Roadrunners, était stellaire.

Obtenir un tir ouvert était une rareté, les deux équipes disputant presque tous les tirs. Nazareth (7-1, 1-0) a eu une attaque équilibrée, menée par Austin (8 points), tandis qu’Amalia Dray a ajouté 7 points et 5 interceptions, et Gracie Carstensen a récolté 7 points. Jordan Wood, un signataire de l’État du Michigan, a battu Carmel (7-2, 0-1) avec 10 points et 10 rebonds.

“Nous avons travaillé dur et bien défendu, mais nous devons mieux prendre soin du ballon”, a déclaré l’entraîneur de Carmel, Ben Berg. « Nous avons fait preuve de ténacité, mais nous devons mieux jouer. J’ai vu de très bonnes choses ce soir. Ça nous a juste échappé à la fin. Nous devons faire quelques choses mieux en attaque.

Danielle Scully (23 ans) de Nazareth conduit le panier contre Carmel mercredi à LaGrange Park. (Tony Gadomski /Tony Gadomski pour Shaw Local News Network)

Le tournant du match s’est produit à la fin du troisième quart, lorsque Wood se glissait pour une mise en échappée facile qui aurait donné aux Corsairs une avance de 18-17. L’arbitre a sifflé une faute offensive sur les Corsaires pour avoir poussé, annulant le panier. À partir de là, les Roadrunners ont clôturé le match avec une course de 18-0 qui a commencé avec un 3 points de 24 pieds du haut de la clé par Carstensen.

La recrue Stella Sakalas a déclenché les Roadrunners avec les six derniers points du match.

« Nous nous sommes ressaisis, et même si nous ne marquions pas, nous nous sommes ressaisis en défensive », a déclaré Scully. « Nous préparons la fin de saison.

Austin a joué fort des deux côtés, aidant à fournir une défense solide et faisant preuve de ténacité dans le poste.

“Notre défense était essentielle et notre communication était élevée”, a déclaré Austin. “Nous nous sommes assurés de savoir où se trouvait chaque joueur pendant le match.”