Nazareth contre Peoria – Shaw Local

Le chemin parcouru par ces deux équipes dans le championnat d’État de classe 5A était résolument différent.

Le voyage de Nazareth a été l’un des chemins les plus imprévisibles vers un jeu de titre. Les Roadrunners ont commencé leur saison de manière unique, remportant une victoire 2-0 sur Kankakee lors de la semaine 1. Bien que les matchs perdus soient généralement enregistrés, ce match a en effet été joué sur le terrain.

Après la victoire, Nazareth perdrait quatre de ses cinq prochains matchs et se mettrait définitivement au bord de l’élimination en ce qui concerne l’examen des séries éliminatoires. Depuis lors, les Roadrunners se sont effondrés, remportant sept matchs consécutifs en grande partie sur une forte concurrence avec des marges considérables.

D’autre part, Peoria a pratiquement fonctionné à indice d’octane élevé toute la saison.

Les Lions ont marqué au moins 48 points dans huit de leurs matchs et entrent dans le match de championnat d’État après une explosion de 76 points en demi-finale contre Morris.

Voici un aperçu des deux équipes.

Nazareth (9-4)

L’entraîneur-chef: Tim Racki (217-73, 25 ans)

Dernière apparition dans le jeu du titre d’État : 2019, perdu contre Mount Carmel 37-13 (classe 7A)

Chemin d’accès à l’état

• a battu Glenbard Sud, 48-22

• a battu Rockford Boylan, 38-13

• a battu Morgan Park, 29-0

• a vaincu Sycomore, 10-7

Pilier offensif

Logan Malachuk, QB : Le flingueur de deuxième année a gagné en confiance au cours de la saison et a terminé l’année avec plus de 2 000 verges par la passe et un pourcentage d’achèvement plus que respectable de 58 %.

Fidèle défensif

Gabe Kaminski, DL : En tant qu’unité, Nazareth fait un très bon travail d’ourlet à l’opposition. Kaminski, qui n’est qu’un étudiant en deuxième année, a fait un travail particulièrement sensationnel et a récolté 35 plaqués pour la perte.

Le joker

Justin Taylor, RB/WR/DB : Taylor s’aligne à plusieurs endroits et est dangereux à peu près tous. Nazareth répartit ses scores, mais c’est Taylor qui mène l’équipe en termes de points marqués et l’a fait de plusieurs façons.

Livre de statistiques

• L’entraîneur de Nazareth, Tim Racki, vise son huitième titre d’État en tant qu’entraîneur-chef. Il en a déjà remporté trois à Nazareth. Ses quatre autres sont venus à Addison Driscoll, désormais fermé, où il a mené cette école à quatre titres consécutifs de 2001 à 2004.

• Les adversaires ont couru plus de distance que Nazareth. Les Roadrunners compensent cette différence étroite dans le jeu des passes. Mais la différence n’est pas aussi grande (3 790 pour Nazareth, 3 055 pour les adversaires) qu’on pourrait s’y attendre pour une équipe évoluant dans le championnat d’État.

• Ce n’est probablement pas la dernière fois que nous entendons parler de cette équipe de Nazareth. Treize des partants de l’équipe sont des sous-classes.

Le maigre

Ce fut une saison étrange pour les Roadrunners. Nazareth, à un moment donné, n’avait que 1-3 sur l’année et ressemblait très peu à un concurrent. Le point de rupture a été atteint après une défaite contre St. Rita lors de la semaine 6, mais depuis que les Roadrunners ont été presque imparables, remportant tous les matchs sauf un par au moins 25 points au cours de leur séquence de sept victoires consécutives.

Péoria (12-1)

L’entraîneur-chef: Tim Thornton (119-72, 19 ans)

Dernière apparition dans le jeu du titre d’État : 2016, a battu Vernon Hills 62-48

Chemin d’accès à l’état

• a battu Decatur MacArthur, 62-14

• a battu Kankakee, 48-21

• a battu Mascoutah, 36-21

• a battu Morris, 76-56

Pilier offensif

Malachie Washington, RB : L’annonceur de sonorisation des jeux Peoria s’est vraiment familiarisé avec l’annonce du nom de Malachi Washington. Il a été un facteur important dans l’attaque hautement explosive de Peoria. Il entre dans le match pour le titre après une performance de 383 verges et cinq touchés contre Morris en demi-finale.

Fidèle défensif

Landon Newly-Holesome, DL : Newly-Holesome est un interprète défensif destructeur qui fournit également un rouage critique en tant que bloqueur principal en attaque. Il est particulièrement gênant pour les adversaires qui tentent de faire courir le ballon dans sa zone.

Le joker

Tino Gist, QB : Peoria ne met pas le ballon en l’air autant que certaines de ses infractions prolifiques du passé, mais Gist le mettra en place avec efficacité si les équipes surcompensent en essayant d’arrêter le jeu au sol puissant et très efficace de Peoria.

Livre de statistiques

• Peoria a marqué 222 points en quatre matchs éliminatoires.

• Si vous jetez le seul match lorsque l’offensive de Peoria a été étouffée lors d’une défaite de la semaine 8 contre Normal Community West – lorsque les Lions n’ont affiché que six points – Peoria a récolté en moyenne 54,1 points par match dans ses 12 autres matchs.

• Washington a parcouru plus de 3 000 verges cette saison et en a réalisé près de 1 000 lors des trois dernières victoires de Peoria en séries contre Kankakee, Mascoutah et Morris.

Le maigre

L’appellation erronée à propos de Peoria est qu’elle gère toujours l’infraction «Fun and Gun» d’il y a quelques années qui lui a permis de remporter un championnat d’État en 2016. C’est un peu différent maintenant, avec un accent beaucoup plus élevé sur le jeu de course, mais toujours extraordinairement efficace. Peoria est plus qu’à l’aise d’essayer de vous surpasser, mais la défense est un groupe assez sous-estimé.