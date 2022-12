Nazareth Academy propose une série de conférenciers pour parents – Shaw Local

Construisant un environnement d’apprentissage non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les parents, la série de conférenciers parents en cours de l’Académie Nazareth présente des conférenciers connus pour leur travail avec les familles et les adolescents, qui aborderont des sujets à la fois pertinents et pratiques.

“En tant que parents et éducateurs, il est important que nous soyons équipés pour aider à développer, enseigner et encourager les valeurs fondamentales chez nos enfants”, a déclaré la directrice Therese Hawkins dans un communiqué de presse. “Nous espérons que la série de conférences pour parents de cette année offrira des outils et des stratégies pratiques aux parents alors qu’ils continuent à naviguer dans les années d’adolescence.”

Les sessions sont gratuites et ouvertes à toute la communauté, et se dérouleront via Zoom. Une pré-inscription pour chacun est obligatoire et disponible sur le site de Nazareth, nazarethacademy.comsous l’onglet Parent/Élève.

“Aidez-moi à gérer la dépression, l’anxiété et d’autres conflits de mon âge” sera proposé en espagnol (“Ayúdame a Lidiar con la Depresión, la Ansiedad y Otros Conflictos de Mi Edad”) à 19h le 17 janvier, présenté par Ferney Ramirez . Inscrivez-vous sur tinyurl.com/2p77umpp.

« La vie émotionnelle des adolescents : élever des adolescents connectés, capables et compatissants » sera présenté à 19 h le 16 mars par Lisa Damour.

La Nazareth Academy est une école secondaire préparatoire catholique mixte au service des familles de 65 communautés et de 100 écoles primaires de Chicago et de la banlieue ouest. Fondée en 1900, elle est parrainée par la Congrégation de Saint-Joseph.