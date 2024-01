Nazaré Big Wave Challenge : le Brésil domine alors que la houle atteint près de 40 pieds

CNN

Les surfeurs brésiliens Lucas Chianca et Maya Gabeira ont dominé NazaréLe Big Wave Challenge aura lieu lundi, avec la légendaire côte portugaise offrant des vagues entre 30 et 40 pieds.

Avec les vagues grandissantes au fil de la journée, alimentées par les tempêtes qui ont frappé l’Europe occidentale cette semaine, personne n’a pu empêcher Chianca de remporter un titre consécutif dans la compétition masculine.

Il a ensuite poursuivi son impressionnant palmarès lors de l’événement en remportant la compétition par équipe aux côtés de son compatriote Pedro Scooby.

“C’est un rêve pour moi, je ne m’attendais jamais à gagner autant de fois ici”, a déclaré Chianca, selon le Ligue mondiale de surf (WSL).

« Cet endroit est magique, Nazaré m’a tout donné dans ma vie. Cette victoire est probablement la plus spéciale pour moi car nous étions une équipe 100 % brésilienne.

« C’était un tel plaisir de remorquer avec Scooby, l’un des gars qui m’a poussé, aidé et inspiré lorsque j’ai commencé à surfer sur les grosses vagues. Je suis vraiment heureux de lui redonner un petit peu avec notre performance aujourd’hui.

Hugo Silva/Pool de contenu Red Bull/AP Chianca et Pedro Scooby célèbrent sur le podium après avoir remporté l’épreuve par équipe lundi.

Le Brésil a connu encore plus de succès, Gabeira remportant la compétition féminine.

La Brésilienne a gardé son sang-froid après avoir été éliminée plus tôt dans la journée, récupérant pour assurer une victoire « enrichissante ».

“Je suis blessé depuis ce qui semble être une éternité maintenant, donc c’était génial de concourir à nouveau et remporter la victoire est une excellente façon de revenir”, a déclaré Gabeira, selon la WSL.

« Aujourd’hui, c’était une journée très difficile pour surfer et surtout pour faire du rail surf. Et faire cela sous la pression du temps est difficile, normalement en surf libre, lorsque vous êtes fatigué, vous vous reposez, ici vous devez y aller et vous avez tendance à prendre plus de risques que vous ne le devriez probablement. C’est très difficile mais tellement gratifiant au final.

L’Europe a été témoin de conditions météorologiques extrêmes cette semaine, comme Tempête Isha a causé des ravages dans les vols, avec des dizaines d’annulations, de déroutements et de remises de gaz en Europe occidentale.

Même si c’est une mauvaise nouvelle pour certains, c’est peut-être une bonne nouvelle pour les surfeurs, la houle de lundi offrant une compétition passionnante aux spectateurs venus en masse à Nazaré.

Armando Franca/AP Maya Gabeira surfe sur une vague lors du Nazare Big Wave Challenge lundi.

Même si les vagues étaient grosses, on sait qu’elles deviennent beaucoup plus grosses sur le littoral.

Nazaré est un terrain de chasse réputé pour les surfeurs de grosses vagues, avec des tempêtes dans l’Atlantique créant d’énormes déferlantes – les vagues sont également amplifiées par un canyon sous-marin de cinq kilomètres de profondeur, selon Reuters.

En 2017, le surfeur brésilien Rodrigo Koxa s’est cassé le record du monde de l’époque pour la plus grosse vague surfée, après avoir surfé une vague mesurant 24,38 mètres de haut dans le village de pêcheurs portugais.

Le record de Koxa a battu la précédente marque de 78 pieds (23,77 mètres) surfée en 2011 par l’Américain Garrett McNamara, également à Nazaré.

En 2020, Sébastien Steudtner a encore battu le record du mondesurfant sur une vague de 86 pieds (26,21 mètres) de hauteur, l’équivalent d’un immeuble de huit étages.

Si le littoral est considéré comme un paradis pour les surfeurs de grosses vagues, il est aussi incroyablement dangereux. Plusieurs surfeurs ont été blessés et sont même morts en affrontant les fameuses vagues.

L’année dernière, par exemple, le surfeur brésilien vétéran Marcio Freire est mort alors qu’il pratiquait le surf remorqué sur les vagues géantes.