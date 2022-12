Nazanin Zaghari-Ratcliffe raconte à Andy Murray sa “joie” de le voir jouer depuis la prison

Nazanin Zaghari-Ratcliffe a déclaré que regarder le match d’Andy Murray à Wimbledon depuis l’isolement de la prison iranienne d’Evin en 2016 lui avait donné une connexion et une évasion qui l’avaient rapprochée de chez elle grâce au sport.

Emprisonnée à Evine sans livres ni journaux, elle dit pouvoir regarder deux chaînes de télévision dans sa cellule : une de feuilletons iraniens et une autre de sport. Le premier jour, elle a regardé ce dernier pour trouver Murray jouant dans le tournoi de Wimbledon qu’il gagnerait plus tard.

“Vous ne saviez pas où je vous regardais, et j’étais en isolement à Evin”, lui a dit Zaghari-Ratcliffe dans une interview à l’émission Radio 4 Today de la BBC, dont elle était la rédactrice invitée.

“Je ne peux pas vous dire à quel point c’était joyeux et j’étais ravie de vous voir gagner”, a déclaré Zaghari-Ratcliffe à Murray, racontant un e-mail qu’elle lui avait envoyé en 2016.

“Cela m’a rendu très ému de vous entendre parler de cela, alors j’apprécie que vous me disiez cela”, a répondu Murray, sa voix vacillante.

Après avoir demandé plus de détails sur son “histoire incroyable”, il a déclaré: “Je me sens très ému que quelqu’un puisse être traité de cette façon.”

Zaghari-Ratcliffe a été arrêté en 2016 sur des accusations d’espionnage par les autorités iraniennes. Après avoir rendu visite à ses parents à Téhéran, elle a été séparée de sa fille car elle devait prendre un vol de retour depuis l’Iran. Après une longue campagne menée par son mari et des négociations entre les gouvernements britannique et iranien, elle est rentrée au Royaume-Uni en mars.

“J’étais en colère, j’étais frustrée, j’étais déçue plus que toute autre chose qu’il ait fallu beaucoup de temps au monde pour me ramener à mon enfant plus qu’autre chose”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’avoir un enfant et être mère a changé mon expérience de l’incarcération.”

Les gardiens de la révolution iraniens ont arrêté dimanche sept personnes ayant des liens avec la Grande-Bretagne lors de manifestations anti-gouvernementales, selon des informations. En réponse, le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères, David Lammy, a appelé le gouvernement à instamment mettre en place des sanctions Magnitsky – qui ciblent ceux qui ont violé les droits de l’homme – contre les personnes impliquées.

Au cours de l’émission, Zaghari-Ratcliffe a exploré la liberté à travers des entretiens couvrant la nourriture, la comédie et le sport dans le contexte des manifestations et des exécutions en cours en Iran.

La commission des affaires étrangères a lancé une enquête en avril sur les prises d’otages au niveau de l’État. L’enquête, qui vise à se concentrer sur les défis auxquels le ministère des Affaires étrangères est confronté lorsqu’il traite avec des pays exerçant une détention extrajudiciaire, examinera la libération de Zaghari-Ratcliffe, ainsi qu’Anoosheh Ashoori, qui a été libéré en mars après cinq ans d’emprisonnement en Iran.

La députée conservatrice Alicia Kearns a déclaré que la prise d’otages s’était industrialisée ces dernières années par l’Iran, la Chine et la Turquie, et qu’il ne fallait pas qu’une famille se rende publique pour que le gouvernement prenne des mesures concrètes sur leur cas.

“Je pense que Richard et Nazanin ont changé la prise de conscience du monde sur la prise d’otages, et c’est quelque chose qui a rendu un grand service à notre nation et au monde entier parce qu’ils ont changé cette conversation pour qu’il y ait maintenant plus de discussions sur la prise d’otages par l’État”, elle a dit.

“Le ministère des Affaires étrangères existe pour aider les ressortissants étrangers lorsqu’ils sont en difficulté à l’étranger, et cela est parfois oublié.”

S’adressant à l’épouse de Julian Assange, Stella Assange, qui emmène ses deux enfants, âgés de trois et cinq ans, rendre visite à leur père à la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres, Zaghari-Ratcliffe a déclaré que sa fille avait insisté pour lui rendre visite en prison avec une paire de chaussettes et autres “choses aléatoires”.

Assange a déclaré qu’un de ses fils cueillait des marguerites sur la pelouse de la prison pour les cacher dans sa poche, qu’elle laissait aux gardiens de la prison. Assange est emprisonné à Belmarsh depuis trois ans et risque d’être extradé et jugé aux États-Unis pour WikiLeaks.

«Je pense que peu importe où vous vous trouvez, que vous soyez à Evin ou à Belmarsh en Angleterre, les salles de visite avec des enfants doivent être une sorte de scène très émouvante et étrange, les gens ne peuvent pas être indifférents à propos de ça », a déclaré Zaghari-Ratcliffe. “J’étais une épave émotionnelle, mais je me demandais souvent ce qu’elle ressentait à ce sujet.”

« Pendant très longtemps, je n’ai pas pu pardonner à ces gens qui m’ont fait ça, et me séparer de mon enfant. Mais ensuite, j’ai dû me convaincre que je devais survivre, donc je dois mettre tout ça de côté », a-t-elle déclaré. « Nous ne savons pas à quel point nous sommes forts. Les êtres humains sont si forts, mais nous ne savons pas jusqu’à ce que nous soyons testés.