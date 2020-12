Nazanin avec sa fille lors d’une sortie de prison de trois jours à Téhéran en 2018

La mère anglo-iranienne Nazanin Zaghari-Ratcliffe a envoyé des cadeaux de Noël de masques faits maison à des politiciens britanniques pour souligner son épreuve continue en Iran.

L’ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt a révélé que lui et sa femme avaient reçu deux masques accompagnés d’une note disant: «La vie est précieuse, prenez soin de vous et utilisez un masque.

« Ce masque est fait à la main avec amour à Téhéran, en attendant la liberté. »

D’autres masques ont été envoyés à sa famille et à ceux d’autres prisonniers politiques en Iran, ainsi qu’à son député Tulip Siddiqui, tandis que le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a reçu un dessin.

Sa fille Gabriella, 6 ans, qui n’a pas vu sa mère depuis quatre ans, a également envoyé à Boris Johnson des biscuits de fête avec une carte, en écrivant: «S’il vous plaît, pouvez-vous ramener ma maman à la maison pour Noël. Elle a été bonne.

Mme Zaghari-Ratcliffe, qui fête ses 42 ans le lendemain de Noël, est prisonnière en Iran depuis 2016, accusée de «complot pour renverser le gouvernement iranien», ce qu’elle nie.

Son mari, Richard, a affirmé qu’elle était détenue comme «otage», avec d’autres binationaux britanniques, pour des dettes historiques dues au pays par le gouvernement britannique.

L’homme de 42 ans a été libéré de prison mais pourrait faire face à de nouvelles accusations – PA

La veille de Noël, M. Hunt a posté des photos des masques faciaux, ajoutant: «Un ravissant cadeau ce Noël: des masques de Nazanin dont on n’oublie pas quelles que soient les nouvelles à la maison. Espoirs et prières avec elle, Richard, Gabriella et les autres familles d’otages pour la LIBERTÉ en 2021!

Mme Zaghari-Ratcliffe a été autorisée à vivre en résidence surveillée chez ses parents à Téhéran en raison des craintes de coronavirus plus tôt cette année.

Sa peine initiale de cinq ans expirera en mars, mais elle a été menacée de retour en prison et d’un nouveau procès pour incitation à la «propagande contre le régime».

Malgré les craintes de propagation du coronavirus dans les prisons iraniennes, d’autres binationaux, dont l’ingénieur à la retraite Anoosheh Ashoori, 66 ans, du sud de Londres, sont restés derrière les barreaux, bien que l’université anglo-australienne Kylie Moore-Gilbert, ait été libérée lors d’un échange de prisonniers le mois dernier.

L’histoire continue

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il soulevait régulièrement des cas auprès des autorités iraniennes, mais les familles des prisonniers ont critiqué les ministres pour ne pas en faire assez.

On pense que la Grande-Bretagne doit jusqu’à 400 millions de livres au gouvernement iranien pour l’annulation de la vente de chars pendant la révolution islamique en 1979. Mais le montant exact est sujet à une contestation judiciaire permanente.

M. Ratcliffe, de Hampstead, au nord de Londres, a déclaré avoir reçu un appel vidéo de sa femme à Noël, alors elle «a pu voir Gabriella ouvrir son bas, ce qui était un bon changement cette année.

Cependant, il a déclaré au Telegraph plus tôt cette semaine qu ‘«il y a encore beaucoup d’incertitude» quant à savoir si sa femme serait libérée l’année prochaine.

«L’Iran n’a pas suivi la loi plusieurs fois, donc je ne retiens pas mon souffle», a-t-il déclaré. «La peur est maintenant… une situation arbitraire capricieuse qui pourrait durer aussi longtemps que nécessaire.»

Il a ajouté que Gabriella avait reçu une réponse du Premier ministre, disant: «Merci pour votre jolie carte de Noël, que j’ai sur mon bureau! Je ferai de mon mieux pour vous aider à ramener votre maman à la maison dès que possible. Je suis vraiment désolé que cela prenne si longtemps.