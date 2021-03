La double nationalité anglo-iranienne Nazanin Zaghari-Ratcliffe a comparu dimanche devant un tribunal de Téhéran pour faire face à de nouvelles accusations de « propagande contre le système », une semaine après avoir purgé une peine de cinq ans, a déclaré son avocat.

L’audience a anéanti les espoirs de la famille et des partisans d’une libération rapide de l’homme de 42 ans, dans une affaire qui a intensifié les tensions diplomatiques entre Londres et Téhéran.

« L’audience s’est déroulée dans une atmosphère très calme et bonne, en présence de mon client », a déclaré à l’AFP son avocate Hojjat Kermani, ajoutant que le jugement serait rendu à une date ultérieure et non précisée.

Selon Kermani, elle est actuellement poursuivie pour « propagande contre le système pour avoir participé à un rassemblement devant l’ambassade d’Iran à Londres » en 2009.

« Compte tenu des preuves présentées par la défense et de la procédure judiciaire, et du fait que ma cliente a également purgé sa peine précédente, j’espère qu’elle sera acquittée », a ajouté l’avocat.

A Londres, sa députée Tulip Siddiq a déclaré qu ‘ »aucun verdict n’a été rendu », mais a ajouté qu’ « il devrait être rendu dans un délai d’une semaine ».

Zaghari-Ratcliffe a été détenue pendant ses vacances en 2016 et reconnue coupable d’avoir comploté pour renverser le régime de Téhéran – des accusations qu’elle a vigoureusement démenties.

La mère d’un enfant travaillait à l’époque en tant que chef de projet pour la Fondation Thomson Reuters, l’aile philanthropique de l’organisation médiatique.

Elle est assignée à résidence depuis des mois et s’est fait enlever son étiquette à la cheville, ce qui lui donne plus de liberté de mouvement et lui permet de rendre visite à des proches à Téhéran.

Elle a purgé sa peine le 7 mars.

Un jour plus tard, son mari, Richard, et leur fille de six ans, Gabriella, ont tenu une veillée devant l’ambassade d’Iran dans le centre de Londres pour exiger qu’elle soit autorisée à rentrer chez elle.

Il a tenté de livrer une pétition d’Amnesty International signée par 160 000 partisans demandant la libération de sa femme, mais a été refusé.

Plus tôt ce mois-ci, Richard Ratcliffe a déclaré à la BBC que sa détention avait « le potentiel de s’éterniser ».

Les médias britanniques et iraniens et Richard Ratcliffe ont établi un lien possible entre la détention de Nazanin et une dette britannique datant de plus de 40 ans.

Le gouvernement britannique a précédemment admis qu’il devait à l’Iran jusqu’à 300 millions de livres (390 millions de dollars), mais les deux pays ont nié tout lien avec l’affaire Zaghari-Ratcliffe.

Elle a été temporairement libérée de la prison d’Evin à Téhéran et est assignée à résidence depuis le printemps en raison de l’épidémie de coronavirus.

Pendant quatre ans, cependant, à Evin, elle a passé du temps à l’isolement dans des cellules sans fenêtre, a déclaré des grèves de la faim et s’est vu refuser un traitement médical.

En prison, elle souffrait d’un manque d’hygiène et envisageait même de se suicider, selon son mari.

Les autorités iraniennes ont toujours nié que Zaghari-Ratcliffe ait été maltraité.

Vendredi, le groupe de campagne Redress a remis un rapport au ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab qui, selon lui, « confirme la gravité des mauvais traitements subis par Nazanin ».

Les militants juridiques ont déclaré qu’il « considère que le traitement de Nazanin par l’Iran constitue une torture ».