Nazanin Zaghari-Ratcliffe a parlé à Liz Truss d’une manière très « en colère » avant sa libération | Actualités politiques

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la femme anglo-iranienne libérée de prison en Iran en mars 2022, a déclaré qu’en tant que mère, la ministre des Affaires étrangères de l’époque, Liz Truss, regardait sa situation « sous un angle différent » de celui des hommes politiques qui avaient été auparavant impliquée dans son cas.

Au cours de ses six années d’emprisonnement, cinq ministres des Affaires étrangères ont été nommés : Philip Hammond, Boris Johnson, Jeremy Hunt, Dominic Raab et Liz Truss. Mme Zaghari-Ratcliffe critique le temps qu’il a fallu au gouvernement pour payer une dette de 400 millions de livres sterling envers l’Iran, ce qui a contribué à garantir sa libération.

S’adressant aux déléguées à la conférence des femmes travaillistes à Liverpool, la secrétaire fantôme au Développement international, Lisa Nandy, lui a demandé « s’il est significatif qu’il y ait une longue lignée d’hommes ministres des Affaires étrangères qui n’ont pas obtenu votre libération, et qu’ensuite nous avons eu une femme étrangère ». secrétaire qui, en quelques semaines, avait réussi à le faire ?

« Je viens d’un pays où les femmes n’ont pratiquement aucun rôle en politique, j’ai été victime de cette politique dirigée par les hommes », a répondu Mme Zaghari-Ratcliffe.

« Les personnes qui ont décidé de mon avenir – à part Liz Truss – étaient tous des hommes. J’ai le sentiment que Liz Truss a vu mon problème d’une manière différente.

« Cela dit, nous avons des hommes politiques qui ont des principes très fermes. Jeremy Hunt était génial, c’est lui qui m’a accordé la protection diplomatique et qui a été le premier à reconnaître mon innocence. Nous avions aussi Alastair Burt. [a junior Foreign Office minister]qui était un homme politique extraordinaire.

« Mais ensuite nous avons eu Liz Truss, elle était mère de deux enfants. Bien sûr, sa décision était basée sur des années de discussions et de communication politique, cela ne s’est pas produit tout d’un coup – mais je pense qu’elle a examiné mon problème d’un point de vue différent. un angle différent de celui que les hommes politiques n’avaient pas. »

Elle a également déclaré qu’elle regrettait le ton qu’elle avait pris avec Mme Truss lorsqu’elle lui avait parlé au téléphone avant sa libération.

« J’ai parlé à Liz Truss d’une manière très, très en colère. Elle m’a appelé le jour de mon anniversaire trois mois avant mon retour à la maison et je n’ai pas été gentil au téléphone. Mais c’est parce que j’avais tellement de ‘nous sommes’ faire tout ce que nous pouvons avec les ministres précédents, j’ai senti que c’était la même chose. Je me suis senti mal après.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait poussée à tenir pendant son séjour en prison, Mme Zaghari-Ratcliffe a répondu que c’était la solidarité entre les prisonnières avec lesquelles elle vivait après avoir été libérée de neuf mois d’isolement cellulaire. Elle a décrit comment le fait de voir des femmes capables de rire et de socialiser alors qu’elles étaient détenues pendant des périodes beaucoup plus longues lui avait donné la force de surmonter son épreuve.

« En prison, nous étions tous ensemble », a-t-elle déclaré. « Nous avions tous 10 minutes d’appels téléphoniques tous les deux jours, nous avions tous les mêmes rations, nous devions tous nettoyer la salle. Nous avions les mêmes droits, nous mangions ensemble, nous cuisinions ensemble, nous nous asseyions ensemble. se sont entraidés.

« De plus, j’ai une jeune enfant, et elle était pour moi une source d’inspiration chaque jour, et je devais être une mère saine et forte pour elle. »

Elle a également décrit avoir découvert l’ampleur de la campagne visant à obtenir sa libération, lui donnant « pouvoir et force ».

Sa fille Gabrielle, âgée de neuf ans, et son mari Richard Ratcliffe, qui ont fait campagne sans relâche pour sa libération, étaient assis dans l’auditorium.

Mme Zaghari-Ratcliffe a également qualifié de « très prometteur » l’engagement du Labour à défendre la protection des ressortissants britanniques détenus à l’étranger.

« Il est très important de savoir que vous serez protégé en dehors des frontières du Royaume-Uni », a soutenu Mme Zaghari-Ratcliffe, qui a fait campagne pour que davantage soit fait pour obtenir la libération des personnes injustement détenues à l’étranger. « Ce sera une étape très importante pour éviter d’autres incidents de détention injuste, de torture et de prise en otage.

« De toute évidence, les gouvernements veulent conclure des accords avec d’autres pays. Ils ne veulent pas contrarier les autres gouvernements, ils veulent commercer avec eux. Je ne me sentais pas protégé. J’avais l’impression qu’ils résistaient de manière très évidente à me protéger. La première fois que j’ai eu un procès, ils ont refusé de venir au tribunal, la deuxième fois… ils ont encore refusé, au motif – disaient-ils – que si nous venons au tribunal avec vous, cela aggraverait votre situation. pouvez-vous me causer encore plus d’ennuis ? Le pire c’est qu’ils me mettront en prison, mais j’étais déjà en prison. J’espère que cela empêchera les gens d’être déçus comme je l’ai ressenti.

« Six mois après ma détention, ce qu’il fallait faire pour que je rentre chez moi était très clair. Mais il a fallu cinq ans et demi au gouvernement pour faire ce qu’il aurait dû faire en premier lieu. Il leur a fallu deux ans pour reconnaître mes droits avaient été violés, alors qu’il a fallu six mois à l’ONU pour reconnaître que j’avais été illégalement détenu. »

Le ministre fantôme des Affaires étrangères, David Lammy, devrait annoncer les projets de son parti concernant un envoyé spécial pour la détention arbitraire et un nouveau droit légal à la protection consulaire lors de son discours à la conférence du parti à Liverpool lundi, bien que l’engagement de créer le droit légal à la protection consulaire a été initialement réalisé l’année dernière.

Le parti vise à reproduire le succès de l’envoyé spécial américain pour les affaires d’otages, Roger Carstens, à qui l’on attribue une augmentation significative du nombre de citoyens américains injustement détenus et libérés depuis sa nomination en 2020.

« Trop souvent, les efforts du gouvernement pour obtenir la libération des ressortissants britanniques injustement détenus à l’étranger ont été arbitraires, aléatoires, non coordonnés, manquant de ressources et manquant de transparence », devrait déclarer M. Lammy.

« La joie d’avoir Nazanin Zaghari-Ratcliffe parmi nous cette semaine est profonde, mais c’est aussi un sombre rappel des autres Britanniques qui attendent toujours justice.

« L’engagement du Labour est simple. Nous légiférerons pour un nouveau droit légal à l’assistance consulaire et nommerons un envoyé spécial pour les Britanniques détenus à tort à l’étranger. Un gouvernement travailliste n’oubliera jamais que notre premier devoir est d’assurer la sécurité de nos propres citoyens. »

Une source proche du ministre des Affaires étrangères a mis en doute l’efficacité des propositions du Labour.

« Nous fournissons une assistance consulaire dans le monde entier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il est donc difficile de voir comment ces mesures pourraient améliorer cela, sauf les mots. Un droit légal n’offrirait aucune couverture dans les juridictions qui ne le reconnaissent pas et ne le reconnaîtront pas. C’est un vide. promesse.

« Ce gouvernement a obtenu la libération d’un certain nombre de ressortissants britanniques de gouvernements qui n’acceptent pas la double nationalité, n’autorisent pas l’accès consulaire ou ne reconnaissent pas les lois britanniques, et ce, le plus souvent lorsque le bruit autour de tels cas était le moins important.

« Nos responsables travaillent chaque jour pour que les ressortissants britanniques détenus à l’étranger aient accès aux services consulaires ou soient libérés. »

En réponse aux annonces du parti travailliste, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : [We] aider les ressortissants britanniques à l’étranger touchés par diverses circonstances.

Chaque année, nous soutenons environ 20 000 à 25 000 ressortissants britanniques et leurs familles.

« Les ressortissants britanniques doivent respecter la loi du pays qu’ils visitent et consulter les conseils aux voyageurs afin d’être conscients des dangers présents.

« Nos conseils aux voyageurs sont constamment mis à jour pour fournir les informations les plus précises aux ressortissants britanniques à l’étranger. Bien que nous fournissions une assistance consulaire sur demande, nous ne pouvons pas modifier ou annuler les lois locales auxquelles les Britanniques seront soumis lorsqu’ils voyagent hors du Royaume-Uni. »