Nazanin Mandi demande le divorce de Miguel des mois après la réconciliation

L’épouse de Miguel, Nazanin Mandi, a demandé le divorce, moins d’un an après l’annonce de leur réconciliation.

Selon des documents judiciaires obtenus mardi par PERSONNES, Mandi a demandé le divorce de Miguel devant la Cour supérieure de Californie du comté de Los Angeles. Dans son dossier, Mandi a cité des différences irréconciliables et a demandé que les actifs et les propriétés soient divisés comme indiqué dans leur accord prénuptial.

Quelques jours seulement avant le dépôt, Nazanin s’est rendue sur Instagram pour parler de sa réflexion sur son “parcours actuel d’introspection” avec une série de selfies. Maintenant, il semble que ce voyage faisait référence à sa décision de quitter sa relation de près de deux décennies.

“Dans un voyage actuel d’introspection et de redécouverte de mon moi le plus pur … quand et qui j’étais quand j’étais mon moi le plus libre et le plus confiant”, a-t-elle écrit dans sa légende le 25 septembre. “Elle est toujours là. Et à la hauteur de l’occasion, mais cette fois avec une expérience de vie, des désirs définis et un état d’esprit élevé, une étape de guérison à la fois. Si c’est toi, on a ça.