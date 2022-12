Nayva Nanda a un joli surnom gracieuseté de BFF Shanaya Kapoor, sachez ce que c’est

Le 6 décembre, la petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Nanda, a eu 25 ans, et plusieurs amis proches et sympathisants lui ont témoigné leur amour sur les réseaux sociaux. Shanaya Kapoor, entrepreneure et maintenant animatrice de chat, la meilleure amie de Navya, a également abandonné son souhait à Nanda, et cela nous a fait devenir “awww”

Sur Instagram, Shanaya a laissé tomber un collage de photos de retour d’elle et de Navya et a même révélé le surnom qu’elle a pour la fille d’anniversaire. Sous-titrant la photo, Shanaya a écrit : “Joyeux anniversaire mon Navloo. Je t’aime !” avec emoji coeur.

Voici la photo







L’acteur Abhishek Bachchan partage une relation amicale avec son “bhanji” Navya Nanda. Abhishek a laissé un beau souhait d’anniversaire pour sa nièce. La star de Guru a mis en ligne une photo de retour dans laquelle on le voit serrer dans ses bras le petit.” Joyeux anniversaire à mon partenaire de musique ! Je t’aime @navyananda”, a-t-il légendé le message.” Même Shweta Nanda a répondu et a écrit : est tellement mignon. meilleur Mamu de tous les temps.”

Voici le poste





Cette année, Navya a animé un podcast et une émission de chat What The Hell Navya avec sa mère Shweta Nanda et sa grand-mère Jaya Bachchan. L’émission comportait 10 épisodes où les trois générations de Bachchans discutaient de l’argent, des relations, des films, de la famille et des tabous sociétaux liés à la santé menstruelle.

Tout en parlant des relations amoureuses de la génération actuelle, l’actrice de Sholay a déclaré : “Puisqu’il y a un manque de cette émotion dans la romance d’aujourd’hui. Je pense que tu devrais épouser ton meilleur ami. Tu devrais avoir un bon ami, tu devrais discuter et dire : “Peut-être que j’aimerais avoir un enfant avec toi parce que je t’aime bien, je pense que tu es gentil, alors marions-nous parce que c’est ce que dit la société”. Je n’ai aucun problème si tu as un enfant sans mariage aussi, je vraiment pas de problème.”

Le podcast de Navya est disponible sur différentes plateformes audio en Inde telles que IVM Podcasts, Apple, Spotify, Google, JioSaavn, Gaana et Amazon Music.