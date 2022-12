Nayib Bukele guerre contre les gangs : El Salvador a arrêté 2 % de sa population adulte. D’autres pays prennent note

CNN

Huit mois après l’annonce par le président salvadorien Nayib Bukele d’une guerre contre les gangs, on estime que 2 % de la population adulte du pays – soit environ 100 000 personnes – sont désormais derrière les barreaux.

La répression de Bukele cette année, provoquée par une tuerie sanglante par des gangs qui ont vu des dizaines de personnes tuées en mars, a placé El Salvador dans un état d’urgence prolongé et a assoupli d’importants droits constitutionnels, comme une procédure régulière et la liberté d’association.

Cette mano dure ou la politique anti-gang de la «poigne de fer» semble fonctionner, avec des taux d’homicides en baisse dans le pays, selon Tiziano Breda, un expert de l’Amérique centrale au Crisis Group.

Et Bukele lui-même jouit maintenant d’une renommée dont de nombreux dirigeants ne peuvent que rêver – avec un taux d’approbation de 86% dans une enquête d’octobre sur 12 pays d’Amérique latine par CID Gallup, faisant de lui le dirigeant le plus populaire de la région, malgré les violations présumées des droits.

Mais est-ce durable ? Les observateurs régionaux avertissent que la popularité de la politique de Bukele pourrait voir des mesures de copie dans la région, d’autres pays d’Amérique latine appliquant déjà des mesures extra-légales similaires pour résoudre leurs propres problèmes de gangs.

Et comme le souligne Jonathan D. Rosen, professeur adjoint à la New Jersey City University, coauteur de plusieurs livres sur le crime organisé, le trafic de drogue et la sécurité dans les Amériques, l’histoire a montré que mano dure les politiques ont une façon de riposter.

El Salvador abrite certains des gangs les plus notoires au monde, notamment Barrio 18 et MS-13. Ce dernier a émergé à Los Angeles dans les années 1980 parmi les immigrés salvadoriens qui avaient fui leur patrie au milieu d’une violente guerre civile financée en partie par les États-Unis. Il s’est développé pour inclure d’autres migrants d’Amérique centrale et, dans les années 1990, beaucoup ont été expulsés vers leur pays d’origine, provoquant une explosion de violence là-bas, selon des experts.

Avant la répression de Bukele, environ 70 000 membres de gangs actifs à travers le pays rendaient « pratiquement impossible pour les politiciens et les représentants de l’État d’éviter de s’engager avec eux s’ils souhaitent, entre autres, mener une campagne électorale ou fournir des services dans les quartiers pauvres ». selon un rapport de Crisis Group.

Mais les groupes de défense des droits craignent que l’effort pour les extirper n’ait fait des ravages, entraînant l’arrestation de 58 000 personnes entre mars et novembre 2022, des prisons surchargées et la militarisation de la société salvadorienne alors que les forces patrouillent dans les rues.

Selon un rapport de HRW publié le 7 décembre, des violations généralisées des droits de l’homme auraient suivi le coup de filet de Bukele – torture et mauvais traitements en détention, et arrestations arbitraires alors que la police et l’armée ciblent les quartiers à faible revenu.

Bon nombre des arrestations de l’année écoulée semblent être fondées sur des preuves douteuses, telles que l’apparence de la personne, ses antécédents ou des dénonciations anonymes “et des allégations non corroborées sur les réseaux sociaux”, écrit HRW.

Le 3 décembre, la guerre de Bukele contre les gangs s’est intensifiée lorsque les forces de sécurité ont “complètement clôturé” la municipalité la plus peuplée du pays, Soyapango, comme il l’a décrit. dans un post Twitter. Bukele a également partagé une vidéo montrant des troupes armées d’armes marchant dans la région.

Juan Pappier, chercheur principal sur les Amériques à Human Rights Watch (HRW), a déclaré à CNN que les mesures autoritaires à Soyapango constituaient « une recette parfaite pour les abus », entravant la liberté de mouvement des personnes.

“Il y a une tendance en Amérique latine à croire que pour répondre à des problèmes de sécurité très graves, il faut suspendre les droits”, a déclaré Pappier à CNN.

Pappier cite l’exemple du Chili, qui a eu un état d’urgence prolongé en réponse à la violence dans le sud du pays, qui a été prolongé d’un mois fin novembre, et de l’Équateur, où le gouvernement a annoncé des mesures similaires en réponse à la violence des gangs en prisons en novembre.

Ces dernières semaines, la dirigeante de gauche du Honduras, Xiomara Castro, qui s’est présentée au gouvernement sur une plate-forme des droits de l’homme, a lancé un état d’urgence partiel d’un mois au milieu d’un tollé contre les niveaux d’extorsion, suspendant les droits constitutionnels dans certaines régions alors qu’elle réprime les groupes criminels.

Et mardi, la Jamaïque – qui a l’un des taux de meurtres les plus élevés des Caraïbes (pour 100 000 personnes) – a déclaré mardi l’état d’urgence généralisé, ce qui permet aux forces de sécurité d’arrêter des personnes et de fouiller des bâtiments sans mandat.

Les gouvernements salvadoriens précédents ont tenté de lutter contre les gangs avec des stratégies similaires pour aggraver le résultat.

L’ancien président Antonio Saca – qui a plaidé coupable en 2018 d’avoir détourné 300 millions de dollars de fonds publics – a dévoilé un plan connu sous le nom de “super mano dure,” où les analystes disent que l’emprisonnement de masse a conduit les gangs à consolider leur pouvoir derrière les barreaux.

« Le déploiement de l’armée et de la police pour combattre les gangs a conduit les gangs à se battre non seulement entre eux mais aussi avec le gouvernement. En 2015, El Salvador a dépassé le Honduras en tant que pays le plus violent au monde, avec un taux de meurtres de plus de 100 pour 100 000 habitants. Le pays a connu plus de violence ces dernières années que pendant la guerre civile », selon une étude de 2020 de Rosen.

La lutte contre la criminalité est restée la priorité en 2019, lorsque Bukele est arrivé au pouvoir en promettant de mettre fin à la corruption et à la violence des gangs. Le millénaire s’est présenté comme un iconoclaste avec son étreinte du bitcoin et son penchant pour les casquettes de baseball à l’envers, mais les craintes ont rapidement monté à propos de ses tendances autoritaires.

Des journalistes critiques et des membres de la société civile auraient été ciblés par son administration et, en 2020, il a envoyé des troupes armées au Congrès alors qu’il exigeait que les législateurs approuvent son plan visant à obtenir un prêt pour lutter contre la violence des gangs. En septembre dernier, une cour constitutionnelle empilée avec ses alliés, selon l’organisation à but non lucratif Freedom House, a ouvert la voie à Bukele pour qu’il se présente pour deux mandats consécutifs.

En 2022, le gouvernement salvadorien a nié toute responsabilité dans le piratage des téléphones portables d’au moins 35 journalistes et autres membres de la société civile en utilisant le programme d’espionnage connu sous le nom de Pegasus.

Alors que le taux de meurtres dans le pays commençait à baisser en 2020, des rapports ont fait état de ce que le gouvernement de Bukele aurait conclu un accord avec des gangs.

Selon une déclaration du département du Trésor américain, l’administration de Bukele a été accusée d’avoir fourni des incitations financières au MS -13 et au Barrio 18 en 2020 pour “garantir que les incidents de violence des gangs et le nombre d’homicides confirmés restent faibles”.

Le gouvernement de Bukele a nié les allégations, Bukele les décrivant sur Twitter comme un “mensonge évident”.

Il y a un certain consensus parmi les observateurs de la sécurité sur le fait que la trêve de Bukele avec les gangs s’est effondrée “fin mars (2022), ce qui a incité le MS-16 à faire la tuerie pour faire pression sur le gouvernement pour qu’il fasse des concessions”, a déclaré Breda.

La décision présumée s’est retournée contre lui et Bukele a annoncé l’état d’urgence et la suspension de plusieurs droits constitutionnels.

Des statistiques précises ont été difficiles à obtenir car les autorités ont gardé les données privées, selon HRW. Mais citant un document de la police nationale civile qu’ils ont obtenu, il y a eu une diminution de 50% des homicides entre janvier et fin octobre par rapport à la même période l’année dernière, a indiqué le groupe de défense des droits dans son rapport.

D’autres analystes sont d’accord. «D’après ce que nous entendons des communautés vivant à proximité des gangs, ils confirment que la plupart des gangs sont à genoux, (beaucoup) ont fui ou se sont cachés dans les zones rurales, bien sûr, cela affecte davantage les membres de base plutôt que la direction (des gangs) », a déclaré Breda.

Les experts en droits ont noté le récent silence des États-Unis sur la répression prolongée.

Après avoir d’abord été dur avec les attaques de Bukele contre l’état de droit, “plus récemment, nous avons vu des positions ambiguës, ce qui semble faire partie de l’obsession de l’administration Biden pour empêcher la migration”, a déclaré Pappier.

Moins de criminalité obligera moins de personnes à quitter le pays et à demander l’asile aux États-Unis à court terme, a-t-il déclaré. Bien que Pappier doute que cela dure, car de nombreuses familles ont perdu leur seul soutien de famille dans la rafle du crime. “Certains d’entre eux ont peur de la police… donc les privations de droits ont aussi un coût et peuvent aussi générer leur propre migration”, a-t-il dit.

Un porte-parole du département d’État a déclaré à CNN que “la violence des gangs est un problème grave, et El Salvador et les États-Unis ont tout intérêt à veiller à ce que ces criminels violents ne soient plus dans la rue. Dans le même temps, nous avons exhorté le président Nayib Bukele et son administration à faire face à la menace des gangs d’une manière qui respecte et protège les droits de l’homme et les libertés fondamentales du peuple salvadorien.

Le porte-parole a réitéré la conviction des États-Unis que l’état d’urgence “est une politique insoutenable qui a soulevé de sérieuses inquiétudes concernant les violations des droits de l’homme, les détentions arbitraires et les décès”.

Le Salvador dispose désormais des conditions idéales pour recruter de nouveaux membres de gangs, ajoute Pappier. “Des personnes sans lien avec des gangs sont arrêtées, sont en prison et sont complètement privées de leurs moyens de subsistance – c’est le type de personne idéal à recruter”, a déclaré Pappier.

Alors, Bukele écoutera-t-il? « Avez-vous remarqué comment les médias grand public et les ONG ont intensifié leurs attaques ces derniers jours ? Président du Salvador a écrit sur Twitter un jour après la publication du rapport de HRW.

« Ce n’est pas qu’ils s’intéressent au Salvador (ils ne l’ont jamais été), leur peur est que nous réussissions, car d’autres gouvernements voudront l’imiter. Ils craignent le pouvoir de l’exemple.