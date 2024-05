Cannes 2024 La Graine de la figue sacrée, le film pour lequel Rasoulof a été condamné à huit ans de prison par le régime iranien, est ovationné sur la Côte d’Azur Samedi 25 mai 2024, 08h58 HAE

Le réalisateur iranien nouvellement exilé Mohammad Rasoulof, qui a fui son pays d’origine le mois dernier avant de présenter son nouveau film au Festival de Cannesa parlé de s’inspirer de ses expériences réelles avec le système judiciaire répressif de la République islamique.

Rasoulof, qui a fui l’Iran après avoir reçu un peine de huit ans de prison pour faire le film La graine de la figue sacréea également lancé un appel passionné à la résistance à l’adresse des cinéastes et des artistes qu’il a laissés derrière lui.

« Mon seul message au cinéma iranien est le suivant : n’ayez pas peur », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il pensait que les dirigeants de l’État théocratique avaient peur. « Ils veulent nous décourager – mais ne vous laissez pas intimider. Ils n’ont d’autre arme que la peur. Nous devons lutter pour une vie digne dans notre pays.

S’exprimant après la première de La Graine de la Figue Sacrée, projeté le dernier jour du 77ème festival annuel du cinéma sur la Côte d’Azur, Rasoulof a donné des détails sur sa décision tranchante de fuir le pays.

« J’avais compté sur la lenteur de l’administration judiciaire iranienne pour pouvoir terminer ce film », a-t-il déclaré, expliquant qu’il avait envoyé les images en Europe pour le montage en attendant le verdict et la sentence en appel. « Nous avons appris que l’existence du film était connue des autorités et que les services secrets pourraient arrêter des membres de l’équipe. J’ai donc dû me demander si je voulais être arrêté ou quitter l’Iran et rejoindre l’Iran culturel qui existe désormais à l’extérieur du pays.

« Cela a pris deux heures. J’ai fait les cent pas dans ma maison et j’ai dit au revoir à mes nombreuses plantes. Ce n’était pas une décision facile. Ce n’est toujours pas facile. Il se trouve que je pouvais voir le mur de la prison depuis ma maison. Alors j’ai regardé la prison et j’ai regardé la montagne, j’ai laissé tous mes biens et je suis sorti de ma maison.

Rasoulof lors d’une conférence de presse à Cannes avec, de gauche à droite, les acteurs iraniens Setareh Maleki et Mahsa Rostami. Photographie : Julie Sebadelha/AFP/Getty Images

Aux côtés de deux de ses acteurs, Setareh Maleki et la nouvelle venue Mahsa Rostami, devant la presse cannoise, Rasoulof a souligné sa dette envers le reste du casting et de l’équipe en Iran, y compris ceux qui font face aux récriminations de l’État. Son « cœur était avec eux », a-t-il déclaré, ajoutant : « Je pense à eux tout le temps. J’espère que les restrictions dont ils souffrent seront bientôt levées.

Rasoulof, 52 ans, est déjà connu pour Il n’y a pas de mal, qui a remporté le premier prix au festival de Berlin il y a quatre ans, et pour A Man of Integrity, qui lui a valu des applaudissements à Cannes en 2018 mais qui a également entraîné une série de restrictions de voyage, de peines de prison et d’interdictions de tourner des films en Iran. En 2023, il n’a pas pu répondre à une invitation à rejoindre le jury du concours de Cannes car il était en détention.

L’idée de La Graine de la Figue Sacrée, dit-il, est née « d’années de confrontation avec les services secrets et avec la censure culturelle ». Rasoulof a raconté comment, lors d’un précédent séjour en prison, lui et son collègue réalisateur Jafar Panahi ont tenté de suivre les manifestations qui se déroulaient dans les rues devant leur cellule.

Le film se déroule lors des manifestations de 2022 en Iran et comprend de véritables images de démonstration alors qu’il suit une famille de quatre personnes dont un père travaille dans le système judiciaire. Ses filles sont interprétées par Rostami et Maleki.

Son nouveau film, tourné clandestinement pour éviter la censure de l’État, a reçu un soutien enthousiaste du public cannois alors que le réalisateur brandissait des images des acteurs disparus, incapables de le rejoindre pour voir leur film concourir pour la très convoitée Palme d’Or, qui sera décerné ce soir.

Maleki a déclaré qu’elle n’avait pas eu peur de participer au film et a salué le courage de son réalisateur. « Qui d’autre aurait ce courage de faire ce film ? » » a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle n’avait pas honte d’avoir elle aussi été contrainte de quitter son pays d’origine : « C’est la République islamique qui devrait avoir honte, pas moi.

Rasoulof a déclaré qu’en décrivant des personnages inspirés des gardiens de prison et des agents de sécurité iraniens, il avait essayé de comprendre la pensée des loyalistes. « Ce sont les individus qui me concernent. Quel est leur état d’esprit ? Ce sont des êtres humains, alors qu’est-ce qui peut justifier leur façon de penser ? Il a demandé. « Comment en sont-ils arrivés là ? Comment parviennent-ils à se persuader ?