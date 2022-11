N’ayez pas peur de votre coloscopie, disent les médecins. Cela pourrait vous sauver la vie

La dose20:51À quelle fréquence devrais-je subir des coloscopies ? Le cancer colorectal est le quatrième cancer le plus courant au Canada, mais s’il est détecté tôt, de nombreuses personnes ont de bonnes chances de survivre. Mais le dépistage est essentiel. La Dre Jill Tinmouth, scientifique principale du programme de dépistage du cancer colorectal à Santé Ontario et gastro-entérologue au Sunnybrook Health Sciences Centre, s’entretient avec l’hôte invité, le Dr Peter Lin, sur le dépistage du cancer colorectal.

Pour certains, une coloscopie peut être effrayante; d’autres le reportent simplement comme un engagement de temps qui peut attendre. Mais les médecins et les défenseurs s’accordent à dire qu’il est important que les gens n’aient pas peur de la procédure de dépistage et la fassent.

“Tout ce que vous pensez subir pour une coloscopie n’est pas comparable à de multiples interventions chirurgicales, de la chimio, toutes sortes de traitements et potentiellement en mourir et le stress pas seulement sur vous [but] sur votre famille », a déclaré Barry Stein, président et chef de la direction de Cancer colorectal Canada.

Stein a également survécu à un cancer colorectal.

“Je dirais que c’est la plus grande incitation à le faire.”

Les coloscopies font partie du processus de dépistage du cancer colorectal au Canada. Le dépistage dans la plupart des provinces et des territoires commence souvent par un test de selles à domicile pour la personne à risque moyen avant qu’une coloscopie ne soit effectuée, au besoin.

Le cancer du côlon étant la deuxième cause la plus fréquente de décès par cancer au Canada, les médecins affirment qu’il s’agit d’une intervention importante à effectuer au besoin pour détecter le cancer tôt.

Les TIF comme celui de la Nouvelle-Écosse sont la première étape courante du dépistage du cancer colorectal au Canada pour la personne à risque moyen. (Santé de la Nouvelle-Écosse)

Traitable lorsqu’il est détecté tôt

Une étude récemment publiée et les gros titres qui ont suivi ont suscité discussions sur l’efficacité des coloscopies dans la détection du cancer colorectal.

Un contrôle randomisé les résultats de l’essai publié dans le New England Journal of Medicine à comité de lecture a révélé que parmi les personnes invitées à faire une coloscopie, il y avait une réduction de 18% des cancers colorectaux ultérieurs et aucune réduction significative des décès.

Mais beaucoup de ceux qui ont été invités n’ont jamais donné suite.

Lorsque seules les personnes ayant effectivement subi la coloscopie ont été analysées, les auteurs de l’étude ont découvert que la procédure réduisait le nombre de cancers colorectaux de 31 % et les décès associés de 50 %.

Quelques experts américains soulignent que les résultats de l’essai ne doivent pas être interprétés à tort comme une preuve qu’une coloscopie est un mauvais test de dépistage. Comme tout test ou procédure, il y a des limites.

Mais la recherche montre que lorsque le cancer colorectal est détecté tôt, il est traitable à 90 %, selon la Société canadienne du cancer.

Récemment sorti données sur la prévalence du cancer de la société montre que le cancer du côlon est le quatrième cancer le plus diagnostiqué au pays, mais qu’il peut être plus facile de survivre que d’autres cancers comme le cancer du poumon lorsqu’il est détecté tôt.

« Le dépistage colorectal a été une révolution, ainsi que les analyses de sang occulte dans les selles, pour aider à diagnostiquer le cancer colorectal à un stade plus précoce », a déclaré le Dr Christian Finley, chirurgien thoracique et professeur à l’Université McMaster de Hamilton et membre de la Société canadienne du cancer. comité consultatif des statistiques sur le cancer.

“Sur une longue période, cela semble avoir porté ses fruits et nous constatons un changement dans le nombre et le stade des cancers que nous observons.”

Mais si vous ou quelqu’un que vous connaissez hésite encore à faire examiner son côlon, voici ce que les experts disent que vous devriez savoir sur les coloscopies.

Qui devrait se faire dépister

Si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous présentez un risque moyen de développer un cancer colorectal, vous devriez passer un test de dépistage tous les deux ans, selon la Société canadienne du cancer.

Dans la plupart des provinces et des territoires, le dépistage du cancer du côlon commence par un test de caca à domicile, généralement un test immunochimique fécal (FIT).

Dans le cadre du FIT non invasif, un patient doit prélever un échantillon de ses selles et l’envoyer à un laboratoire pour analyse.

Le FIT recherche du sang dans les selles, un signe courant de cancer colorectal. D’autres signes incluent l’anémie (faible numération sanguine causée par un faible taux de fer), une perte de poids inexpliquée, une nouvelle diarrhée, une nouvelle constipation et des douleurs abdominales, a déclaré la gastro-entérologue Dr Jill Tinmouth à CBC. La dose l’hôte invité, le Dr Peter Lin.

Avant qu’une coloscopie ne soit effectuée, les patients devront boire une solution liquide pour nettoyer leur côlon. (Jean-Paul Pélissier/Reuters)

Si le TIF revient anormal, la coloscopie est souvent la prochaine étape, a déclaré Tinmouth, qui est également le scientifique principal du programme de dépistage du cancer colorectal à Santé Ontario.

Si les résultats du FIT sont normaux, le dépistage par le test à domicile peut être effectué tous les deux ans, a-t-elle ajouté.

Les gens qui sont à haut risque pour le cancer du côlon peut devoir être testé à un plus jeune âge ou plus fréquemment, selon la société.

Si vous avez 75 ans et plus, la Société canadienne du cancer recommande aux gens de parler avec leur fournisseur de soins primaires pour savoir s’ils devraient continuer à faire des analyses de selles.

Préparation pour le test

Le côlon doit être propre pour une coloscopie. Cette préparation, comme on le sait, est un “inconvénient majeur”, selon la Harvard Medical School, qui prend plus de temps que la procédure réelle – mais qui est nécessaire pour que la coloscopie fonctionne.

La préparation comprend la consommation d’une solution qui causera “diarrhée de nettoyage de l’intestin.”

Les patients devront également manger un régime liquide au moins un jour avant la coloscopie.

“Avoir un côlon propre est vraiment important parce que … c’est un espace un peu sinueux et sinueux et donc l’évacuation de toutes les selles maximise notre capacité à ramasser des polypes et à trouver des cancers”, a déclaré Tinmouth.

La procédure

Une coloscopie est une procédure rapide d’une journée souvent effectuée par un gastro-entérologue.

“La façon dont la coloscopie fonctionne est qu’il s’agit d’un long tube mince et flexible. Il y a une lumière et une caméra à l’extrémité et nous pouvons en quelque sorte regarder directement la muqueuse du côlon. Et donc vous prenez une préparation, vous nettoyez tout et nous obtenons un très beau look en utilisant cet instrument », a déclaré Tinmouth.

Une coloscopie peut également trouver des polypes – qui peuvent parfois être cancéreux – qui sont retirés au cours de la procédure.

Souvent, le patient est sous sédation légère ou modérée pour la coloscopie afin qu’il ne soit pas mal à l’aise, dit Tinmouth.

S’il est sous sédation pour la procédure, le patient peut ne pas être en mesure de conduire pendant un certain temps par la suite.

Finley a reconnu qu’il peut être difficile – en particulier pour les personnes ayant un statut socio-économique inférieur, qui occupent des emplois marginaux ou doivent faire garder leurs enfants – de trouver le temps de faire la procédure.

“Ils n’ont pas le luxe de s’absenter du travail pour passer ces tests”, a-t-il déclaré, ajoutant que la Société canadienne du cancer étude sur la prévalence du cancer montre que pour le cancer colorectal et le cancer du poumon, les patients à faible revenu sont beaucoup plus susceptibles d’être nouvellement diagnostiqués, mais ont moins de chances de survivre que les patients plus riches.

“L’une des grandes choses que nous voyons dans cette étude est que les règles du jeu ne sont pas équitables pour les gens.”

Quelle est l’efficacité d’une coloscopie?

Il y a d’important rechercher montrant que le dépistage réduit le nombre de diagnostics de cancer colorectal et de décès en trouvant des polypes précancéreux et des tumeurs à un stade précoce avant le début des symptômes.

Tinmouth souligne que les coloscopies ne sont qu’un moyen de dépister le cancer colorectal.

Elle ajoute que la publication récemment publiée étude sur l’efficacité des coloscopies “vous donne une idée de la façon dont c’est un bon test, mais ce n’est pas un test parfait.”

Dans la plupart des provinces et des territoires, le dépistage systématique du cancer colorectal pour la personne à risque moyen commence à l’âge de 50 ans avec un test de caca à domicile. (Soumis par Donna Hatt)

Autres médecins ont également noté que seulement 42 pour cent des 28 220 personnes invitées à subir une coloscopie dans le cadre de l’étude ont effectivement subi l’intervention.

Que faire si je suis mal à l’aise ou si j’ai peur de la procédure?

Stein et Tinmouth conviennent que les gens ne devraient pas avoir peur des coloscopies.

“Je pense que les gens sont gênés et timides à propos des intestins, du caca et de tout ce genre de choses”, a déclaré Tinmouth.

“Mais ce sont vraiment, comme dirait ma mère, des fonctions corporelles normales. Tout le monde les a et les fait.”

Stein a reçu un diagnostic de cancer colorectal qui s’est propagé à son foie et à ses poumons en 1995 et on lui a dit qu’il avait 15% de survie au cours des cinq prochaines années de sa vie.

Vivant maintenant sans aucune preuve de la maladie, il encourage les gens à poursuivre leur dépistage de routine.

« D’un point de vue pratique, [it’s] ce que nous savons sauvera des vies et réduira le risque de vivre ce que j’ai vécu – treize opérations, toutes sortes de traitements contre le cancer et on m’a dit que j’allais mourir et que j’aurais une survie de cinq ans et ainsi de suite”, a-t-il déclaré.

“Pour éviter toute cette douleur, cette souffrance, le stress de votre famille, faire un simple test de dépistage n’est rien.”