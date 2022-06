Nayef Aguerd: West Ham complète la signature de 30 millions de livres sterling du défenseur marocain de Rennes | Nouvelles du football

West Ham a finalisé la signature du défenseur rennais Nayef Aguerd.

Le défenseur marocain a signé un contrat de cinq ans avec les Hammers de David Moyes, dans le cadre d’un contrat qui coûtera aux Londoniens de l’Est environ 30 millions de livres sterling, ajouts compris.

Aguerd est la première incursion de Moyes dans la fenêtre de transfert, alors que West Ham prévoit d’améliorer son équipe avant une saison qui les verra combiner l’amélioration de la Premier League avec une première campagne en Europa Conference League.

« J’étais vraiment excité quand j’ai entendu parler de l’intérêt de West Ham United », a déclaré Aguerd. « Quand j’en ai entendu parler, j’ai su que je devais aller en Premier League, car c’est un rêve pour chaque joueur.

« West Ham est un club historique. J’ai vu quelques-uns de leurs matchs cette année, et j’ai vu les fans et l’ambiance était fantastique, avec les bulles ! J’ai parlé avec le manager et il m’a montré qu’il était très intéressé, donc ça était facile de choisir de venir à West Ham. »

Aguerd en action pour Rennes en Europa Conference League la saison dernière





« Je suis ravi d’accueillir Nayef à West Ham United », a ajouté Moyes. « Nous suivons ses progrès depuis un certain temps et je suis très heureux que nous ayons pu conclure la signature. C’est un excellent ajout qui ajoutera à nos options défensives.

« J’ai été vraiment impressionné par le caractère et l’attitude de Nayef lors de nos discussions. Il a un grand désir de s’améliorer et de réussir, et je suis sûr qu’il s’intégrera très bien à l’environnement que nous avons chez Rush Green. »

Le joueur de 26 ans est arrivé à Londres la semaine dernière pour terminer sa visite médicale. Une source a déclaré à Sky Sports News que Newcastle avait également manifesté un intérêt pour Aguerd, bien que les Magpies soient également friands de Sven Botman de Lille.

Aguerd joue en Ligue des champions pour Rennes contre Chelsea





West Ham continue de travailler sur un accord pour le gardien du PSG Alphonse Areola, qui était prêté aux Hammers la saison dernière. Ils devraient déclencher la clause d’option d’achat – estimée à 11 millions de livres sterling – ils doivent acheter Areola une fois les conditions personnelles finalisées.

On pense que deux autres clubs ont manifesté leur intérêt pour Areola, mais West Ham garde l’espoir de conclure un accord.

‘Aguerd une signature fantastique’

L’expert français du football Julien Laurens s’exprimant sur le podcast Transfer Talk de Sky Sports :

« Je pense que c’est une excellente signature parce qu’il est gaucher mais ce n’est pas seulement ça, c’est un pied gauche doux. Il a une bonne capacité technique pour un défenseur central, ce qui est assez rare.

« Il est grand, rapide et lit bien le jeu et est une menace sur coups de pied arrêtés. Il a marqué des buts sur coups de pied arrêtés de manière offensive et nous savons à quel point West Ham est bon sur coups de pied arrêtés. Il va être une autre arme dans cette armure en plus de tout Peu importe qu’il joue avec Craig Dawson, Kurt Zouma ou dans un back 3 comme Angelo Ogbonna qui est également de retour de blessure. Il est jeune aussi. C’est une recrue fantastique.

« Il ira à la Coupe du monde, donc pour une première saison en Angleterre où il faut s’adapter, partir six semaines et revenir le lendemain de Noël peut être un peu délicat. C’est un garçon vraiment talentueux et poli aussi. Il a son les pieds sur terre, je ne pourrais pas dire plus de bien de lui. »

Quels autres postes West Ham vise-t-il ?

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

David Moyes recevra de l’argent à dépenser pour continuer à renforcer son équipe, Mark Noble, Andriy Yarmolenko, Ryan Fredericks et David Martin partant tous à la fin de leurs contrats.

L’une des sagas de l’été sera l’avenir de Declan Rice. West Ham a clairement indiqué qu’il ne le vendrait pas cet été, mais on pourrait penser qu’il lui serait difficile de refuser une offre d’environ 100 millions de livres sterling. Rice a encore deux ans sur son contrat, mais West Ham a la possibilité de le prolonger d’un an jusqu’à l’été 2025.

En plus du défenseur Nayef Aguerd, ils s’intéressent également à l’attaquant de Hull City Keane Lewis-Potter. Des discussions ont également eu lieu sur la signature de Jesse Lingard lorsque son contrat avec Manchester United expirera ce mois-ci.

Calendrier de West Ham

West Ham lance la saison de Premier League 2022/23 avec les champions de Manchester City visitant le stade de Londres, en direct sur Sky Sports.

L’équipe de David Moyes a fait match nul 2-2 lors du match préparatoire de la saison 2021/22, donnant brièvement à Liverpool l’espoir dans la course au titre lorsqu’ils ont pris une avance de 2-0.

West Ham, qui a finalement terminé septième et s’est qualifié pour l’Europa Conference League, suit City avec un voyage dans la forêt de Nottingham nouvellement promue avant que Brighton, qu’ils n’ont jamais battu en Premier League, ne visite le stade de Londres.

Les Hammers affronteront Leicester à domicile le 12 novembre avant la pause de la saison 2022/23 pour la Coupe du monde au Qatar et ils reviendront en Premier League le lendemain de Noël aux Emirats contre Arsenal.

Le dernier match à domicile de West Ham de la saison est contre Leeds le 20 mai avant la fin de leur campagne à Leicester City le 28 mai.

Moyes découvrira à qui son équipe sera confrontée lors du tour de barrage de la Ligue de conférence Europa (matches disputés les 18 et 25 août), lors du tirage au sort du mardi 2 août.