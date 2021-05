Nayanthara-Vignesh Shivan reçoit sa première dose de vaccin COVID-19, les photos deviennent virales

Nayanthara et Vignesh Shivan sont devenues les dernières célébrités à avoir reçu leur première dose du vaccin COVID-19. L’as du cinéaste et de l’acteur s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé des photos des deux se faisant piquer. Sur les photos, Nayanthara et Vignesh ont été vaccinés dans un centre de Chennai et jumelés en noir lors de leur apparition publique. Shivan a écrit «cela aussi passera» et a exhorté tout le monde à se faire vacciner dès que possible.

La légende de Vignesh se lisait comme suit: « Veuillez vous faire vacciner. Restez en sécurité, restez à l’intérieur #thistooshallpass #idhuvumKadandhuPogum # covid_19 #vaccinationdone #vaccinationeducation #vaccine. »

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Nayanthara a été vu pour la dernière fois dans le film Malayalam ‘Nizhal‘avec Kunchacko Boban dans le rôle principal. Le film à suspense à suspense après une sortie en salles est maintenant en streaming sur Amazon Prime Video.

Son prochain film est le film tamoul ‘Netrikann‘dans lequel elle joue le rôle d’une femme malvoyante. Le teaser a été dévoilé lors de son anniversaire en novembre 2020.

Nayanthara a également le prochain réalisateur Tami de Vignesh ‘Kaathu Vaakula Rendu Kaadhal‘aux côtés de Vijay Sethupathi et Samantha Akkineni. Le tournage du film n’est pas encore terminé.

La ‘Lady Superstar’ du Tamil Cinema a récemment terminé le tournage de ‘Annaatthe‘qui met en vedette Rajinikanth dans le rôle principal. Le film est réalisé par Siva et produit par Kalanithi Maran sous la bannière Sun Pictures. ‘Annaatthe‘met également en vedette Meena, Khushbu, Keerthy Suresh, Jackie Shroff, Jagapathi Babu, Prakash Raj et Vela Ramamoorthy dans des rôles clés. Annaatthe marque le 168e film de Rajinikanth.

Pendant ce temps, Shivan a également ‘Poovellam Kettupar‘comme son prochain réalisateur.