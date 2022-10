Nayanthara-Vignesh Shivan deviennent parents et ont la chance d’avoir des jumeaux

Vignesh Shivan est allé sur Instagram et a annoncé que lui et Nayanthara étaient devenus parents. Ils sont bénis avec des jumeaux.





Partageant la nouvelle, il a écrit : “Nayan et moi sommes devenus Amma et Appa. Nous avons la chance d’avoir des jumeaux. Toutes nos prières, les bénédictions de nos ancêtres combinées avec toutes les bonnes manifestations faites, sont venues 2gethr sous la forme de 2 bénis. bébés pour nous. Besoin de toutes vos bénédictions pour notre. Uyir & Ulagam. La vie semble plus lumineuse et plus belle. Dieu est doublement grand.