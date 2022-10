Nayanthara-Vignesh Shivan accueille les jumeaux Uyir et Ulagam, voici la signification de leurs noms

Nayanthara et le réalisateur-parolier Vignesh Shivan ont surpris leurs fans dimanche 9 octobre en annonçant que les deux avaient accueilli des jumeaux, exactement quatre mois après leur mariage le 9 juin. Le réalisateur de Podaa Podi a partagé la nouvelle avec d’adorables photos, sans révéler la visages de leurs fils nouveau-nés, sur ses poignées de médias sociaux.

“Nayan et moi sommes devenus Amma et Appa. Nous avons la chance d’avoir des jumeaux. Toutes nos prières, les bénédictions de nos ancêtres combinées à toutes les bonnes manifestations réalisées, sont arrivées 2gethr sous la forme de 2 bébés bénis pour nous. Besoin de toutes vos bénédictions pour notre Uyir & Ulagam. La vie semble plus lumineuse et plus belle. Dieu est doublement grand”, a-t-il écrit.

Plus tard dans la journée, le cinéaste a également partagé une autre photo sur laquelle sa femme Diana Mariam Kurian, connue professionnellement sous le nom de Nayanthara, sourit en tenant les pieds de leurs fils jumeaux dans ses mains. “Je vous aime deux et je vous aime trois”, Vignesh a légendé la photo en noir et blanc.

Alors que les fans félicitaient le couple pour l’heureuse nouvelle, les internautes ont également exprimé leur curiosité de connaître la signification des noms des bébés de Nayanthara et Vignesh Shivan. Uyir et Ulagam sont des mots tamouls. Alors qu’Uyir signifie « vie » en tamoul, Ulagam se traduit par « monde » dans la même langue.









Kajal Aggarwal, qui a également embrassé la maternité en avril de cette année, s’est rendue dans la section des commentaires et a écrit : “Félicitations à Nayan et Wiki !! Bienvenue dans le club des parents – certainement la meilleure phase de la vie. beaucoup d’amour et de bénédictions pour Uyir et Ulagam “. Le réalisateur Atlee a également écrit “Félicitations chérie”.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Nayanthara est sur le point de faire ses débuts au cinéma en hindi dans le prochain film d’Atlee intitulé Jawan dans lequel elle est jumelée avec Shah Rukh Khan. L’artiste bourré d’action pan-indienne sort en salles le 2 juin 2023. Alors que Vignesh dirige la superstar tamoule Ajith Kumar dans son prochain film, qui porte actuellement le titre provisoire de AK62.