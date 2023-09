Nayanthara souhaite à Atlee son anniversaire au milieu d’informations selon lesquelles il serait en colère contre lui après avoir été « mis à l’écart » à Jawan

Il y a eu des rapports selon lesquels Nayanthara serait en colère contre Atlee pour avoir fait de Jawan un film de Shah Rukh Khan-Deepika Padukone.

Après avoir joué dans plusieurs superproductions de l’industrie cinématographique tamoule, Nayanthara a fait ses débuts à Bollywood avec Jawan réalisé par Atlee. Le film, qui est en passe de devenir l’un des films les plus rentables du cinéma indien, met en vedette Shah Rukh Khan dans un double rôle et Deepika Padukone dans une apparition spéciale.

Deux semaines après sa publication, un nouveau rapport affirme que Nayanthara est en colère contre le réalisateur Atlee pour avoir « mis à l’écart » son rôle dans Jawan. Une source aurait déclaré à l’Hindustan Times : « Elle a été très en colère contre Atlee parce que son rôle a été coupé dans le film. De plus, le personnage de Deepika (Padukone) a été élevé et le rôle de Nayantara a été considérablement mis à l’écart. »

La source a également ajouté que l’actrice avait décidé de ne plus se lancer dans aucun projet Bollywood à l’avenir. « Ce n’était pas du tout une apparition. Jawan était presque fait pour ressembler à un film de SRK-Deepika. Nayanthara est l’acteur principal dans le sud, et par conséquent, elle n’était pas satisfaite du traitement réservé à Jawan. Et cela pourrait bien être la raison. pourquoi nous ne la verrons peut-être pas dans un projet de Bollywood, du moins pas de sitôt », peut-on lire dans le rapport.

Au milieu de ces rapports, Nayanthara a souhaité à Atlee son 37e anniversaire le jeudi 21 septembre, lorsqu’elle a consulté ses histoires Instagram, partagé quelques-unes de ses photos des coulisses de Jawan et écrit : « Joyeux anniversaire Atlee. Tellement fière de vous », ajoutant quelques émojis de câlins.

Jawan n’est pas la première collaboration entre Nayanthara et Atlee puisque le cinéaste l’a déjà dirigée dans son premier film Raja Rani, une comédie dramatique romantique, en 2013 et Bigil, un drame de sports d’action, en 2019. Les deux films ont connu du succès au box-office. .

