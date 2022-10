Nayanthara qualifie la co-star Chiranjeevi d ‘«interprète puissant» et remercie Salman Khan d’avoir «rendu le film plus grand»

L’actrice Nayanthara, qui joue un rôle central dans le film à succès Telugu du réalisateur Mohan Raja, Godfather, a appelé la superstar Telugu Chiranjeevi, qui joue le rôle principal dans le film, “un joyau d’une personne et un interprète puissant”.

Dans une note de remerciement émouvante, qu’elle a écrite à la fois à l’équipe du film et au public pour leur soutien, l’actrice a déclaré : “Merci à tous les cinéphiles et à mes fans d’avoir fait de GodFather un énorme blockbuster.”

“Ce fut un plaisir de vous voir tous célébrer notre film avec vos proches dans la salle. GodFather est un film très spécial pour moi en raison des personnes impliquées et de la merveilleuse équipe derrière.”

“Ce fut un privilège de partager à nouveau l’écran avec Megastar Chiranjeevi garu. C’est un joyau et un artiste puissant. Chaque instant sur le plateau avec lui n’a été rien de moins qu’enrichissant. Merci Chiranjeevi garu.”

“Je voudrais exprimer ma gratitude au réalisateur Mohan Raja garu pour m’avoir fait confiance en permanence et avoir collaboré avec moi pour la troisième fois. ‘Satya Priya’ est un personnage multicouche et complexe et la croyance de mon réalisateur en moi a permis de l’amener à la vie.”

“Tout le monde aime Salman Khan monsieur et ce film montre pourquoi. Je vous remercie monsieur pour votre acte explosif et pour avoir rendu ce film plus grand.”

“Mon amour et mon respect pour toutes mes co-stars qui façonnent mes performances et font de moi un meilleur acteur. Et une mention spéciale à Satyadev et à ma petite sœur à l’écran, Tanya.”

“Merci au directeur musical Thaman et au directeur de la photographie, monsieur Nirav Shah, d’avoir apporté votre expertise et votre intelligence au monde de GodFather. Félicitations à toute l’équipe pour leur travail acharné et leur passion.”

“Ma gratitude à RB Choudary monsieur et NV Prasad monsieur pour avoir réalisé ce projet sur une si grande toile. Vous êtes les producteurs de rêve que tout acteur ou technicien rêverait d’avoir. Et merci à toute l’équipe de Super Good Films pour l’effort et toutes mes félicitations pour avoir approché la barre magique des 100 films. L’équipe de Konidela Production Company a été un plaisir de travailler avec.”

“Enfin, un grand merci au public de nous avoir offert un tel blockbuster pendant la saison des fêtes.”