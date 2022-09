Nayanthara organise une «fête d’anniversaire de rêve» pour son mari Vignesh Shivan à l’ombre de Burj Khalifa

Dimanche, le réalisateur populaire Vignesh Shivan a fêté son anniversaire à Dubaï avec sa famille. Pour l’occasion spéciale, sa femme, l’actrice Nayanthara, l’a surpris en organisant une “fête d’anniversaire de rêve bsous le célèbre monument de Dubaï, Burj Khalifa.



S’adressant aux médias sociaux pour partager des photos de leur anniversaire ensemble, Vignesh Shivan a écrit : “Un anniversaire rempli d’amour pur d’une famille aimante ! Super surprise de ma femme, mon thangam — un anniversaire de rêve sous Burj Khalifa avec tous mes gens adorables avec moi !”









Elle a également posté un clip vidéo des célébrations d’anniversaire de son mari. Le clip montre un groupe proche de membres de la famille et d’amis applaudissant au rythme d’une chanson en cours de lecture alors même que la caméra zoome sur trois gâteaux, dont chacun a allumé des bougies dessus.

Alors qu’un gâteau dit : “Joyeux anniversaire Magane (Joyeux anniversaire mon fils !)”, le second dit : “Joyeux anniversaire monsieur Wikki” et le troisième, qui est le plus gros du lot, dit : “Joyeux anniversaire Ulagam (Joyeux anniversaire mon monde).” (Avec les contributions de l’IANS)