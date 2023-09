Nayanthara fait ses débuts sur Instagram avant la sortie de Jawan et partage une adorable vidéo avec les jumeaux Uyir et Ulag

La star de Jawan, Nayanthara, fait ses débuts sur Instagram avant la sortie du film.

Avant la sortie de Jawan, Nayanthara fait ses débuts sur Instagram. Elle a posté une vidéo avec ses jumeaux. Partageant la vidéo, l’actrice a écrit : « Naan vandhutaen nu soll (Je suis arrivée….) »

Les utilisateurs des réseaux sociaux l’ont accueillie sur Instagram, l’un d’eux a écrit : « bienvenue sur Insta Gramam Doli ». Le deuxième a dit : « Voyez comme mon chef est élégant. » L’actrice sera désormais vue dans Jawan avec Shah Rukh Khan. Jeudi, les réalisateurs ont finalement dévoilé la bande-annonce très attendue du film. Partageant la bande-annonce, il a écrit : « Préparez-vous alors que nous vous présentons la bande-annonce pleine d’action de #Jawan. Réalisé par Atlee, le film met en vedette Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi, Nayanthara et Deepika Padukone (dans une apparition spéciale). Le film devrait sortir en salles le 7 septembre 2023 – en hindi, tamoul et telugu !

Les fans ont réagi à la bande-annonce, l’un d’eux a écrit : « Ohhh !!!! Mon Dieu… Chair de poule surchargée. Le deuxième a déclaré: « Seuls les enfants des années 90 et 2000 peuvent comprendre le sentiment de revoir SRK Sir dans ce rôle. » Le deuxième a déclaré : « Ce n’est pas une bande-annonce mais un chef-d’œuvre à la fois en termes d’acteur et de mise en scène… Personne ne peut arrêter JAWAN d’ATBB. »

Jawan met en vedette Shah Rukh Khan dans son deuxième film de l’année. Sa dernière sortie – Pathaan – était sa première depuis plus de quatre ans. Le film a rapporté Rs 1050 crore dans le monde entier, devenant ainsi le film le plus rentable de l’acteur et mettant fin à une série de déceptions au box-office pour la superstar. Dans ce contexte, les attentes sont également élevées de la part de Jawan. Les initiés du commerce disent que cela pourrait rivaliser avec les chiffres du box-office de Pathaan.

Ce qui fonctionne pour Jawan, c’est qu’il a été réalisé par une équipe entièrement tamoule et donc l’enthousiasme et le buzz sont également présents dans le sud. Jawan marque les débuts d’Atlee en hindi en tant que réalisatrice et met en vedette Nayanthara, également dans ses débuts à Bollywood. Vijay Sethupathi, un autre grand nom de Kollywood, joue l’antagoniste. Les rumeurs couraient selon lesquelles la superstar tamoule Vijay – qui a travaillé avec Atlee dans trois films – aurait une apparition dans le film. Il est confirmé que Deepika Padukone aura une apparition spéciale dans le film.