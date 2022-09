Nayanthara et Vignesh Shivan prévoient-ils bientôt un bébé ? Cette publication sur les réseaux sociaux donne un indice

Nayanthara et Vignesh Shivan s’est marié en juin de cette année. Le couple est parti en lune de miel en Espagne et Vignesh a partagé de magnifiques photos d’eux sur les réseaux sociaux. Actuellement, le couple est à Dubaï, et il y a quelques jours, ils y ont fêté l’anniversaire du cinéaste avec amis et famille. Vignesh a partagé des photos et des vidéos de la célébration sur Instagram. Pendant ce temps, un message du cinéaste a laissé ses fans et ceux de Nayan se demander s’ils prévoyaient un bébé bientôt.

Vignesh sur son histoire Insta a posté une photo avec quelques enfants et a écrit: “QUELQUES TEMPS POUR LES ENFANTS … PRATIQUEZ-VOUS POUR L’AVENIR.” Ainsi, ce post du cinéaste fait que tout le monde se demande si Nayan est déjà enceinte ou s’ils envisagent d’être bientôt parents. Découvrez le message ci-dessous

Pendant ce temps, Nayan et Vignesh ont des projets intéressants en vue. Nayanthara sera vu dans des films comme Godfather, Connect, Gold, Jawan, Iraivan et Lady Superstar 75. Jawan, qui met également en vedette Shah Rukh Khan dans le rôle principal, marquera les débuts de Nayanthara à Bollywood. La prochaine sortie de l’actrice sera Parrain qui met en vedette Chiranjeevi dans le rôle principal et Salman Khan dans le camée. Le film devrait sortir le 5 octobre 2022, et il y a quelques jours, la première affiche de Nayanthara a été dévoilée.

Eh bien, le dernier réalisateur de Vignesh Shivan était Kaathuvaakula Rendu Kaadhal qui mettait en vedette Nayanthara, Samantha Ruth Prabhu et Vijay Sethupathi. Le film a été un succès au box-office. Il dirigera ensuite Ajith Kumar avec AK62. Les fans d’Ajith attendaient de connaître les détails de l’AK62, mais peu de choses ont été révélées sur le film.