Nayanthara et Vignesh Shivan partagent des photos romantiques de leur lune de miel en Thaïlande

Les jeunes mariés Nayanthara et Vignesh Shivan se sont envolés pour la Thaïlande pour leur lune de miel. Ils ont partagé des photos romantiques sur leur compte de médias sociaux. Leurs photos deviennent virales sur les réseaux sociaux et brûlent sur Internet.

Partageant les photos, Vignesh a écrit : « En #Thaïlande avec mon Thaaram. » Les fans ont réagi à leurs photos. L’un d’eux a écrit : « Nala pathukonga monsieur enga Nayanthara va !! Que Dieu vous bénisse tous les deux!. » Le deuxième a mentionné: « Awwww vous deux !!!! Adorez. Le troisième a commenté: « Je vous souhaite une vie conjugale heureuse et heureuse, bro n sis. »

Regarde:





Le couple avait gardé secrets les détails de leur lune de miel lorsqu’ils ont rencontré les médias le 11 juin pour les remercier de leur soutien lors de la cérémonie de mariage. Mais Vignesh n’a pas pu s’empêcher de partager les photos de leur lune de miel en Thaïlande sur ses réseaux sociaux. Le couple a également posé pour les photos avec un fan lors de leur vol vers Bangkok.

Nayanthara et Vignesh profitent de leur lune de miel au Siam Hotel, un complexe urbain de luxe situé dans la capitale Bangkok. Le Kaathuvaakula Rendu Kaadhal a marqué l’emplacement sur ses histoires Instagram. Découvrez les images devenues virales sur les réseaux sociaux.

Plus tôt, le couple s’était excusé d’avoir porté des chaussures au temple Tirupati Balaji. Après s’être mariés le 9 juin, le duo s’est rendu à Tirumala Tirupati Desvasthanam pour demander des bénédictions pour leur nouveau voyage.

Selon Narasimha Kishore, responsable de la sécurité de Vigilance du conseil d’administration de Tirumala Tirupati Desvasthanam, l’actrice a été vue portant des chaussures dans Mada Streets. Il a mentionné que les jeunes mariés avaient violé les règles en amenant des photographes privés avec eux. Pour les non-initiés, Tirumala Tirupati ne vous donne pas la permission d’apporter des caméras privées. Selon le rapport d’India Today, Kishore a ajouté que Nayanthara souhaite présenter des excuses publiques : « Nous lui avons également parlé et elle voulait publier une vidéo dans la presse s’excusant auprès de Lord Balaji, TTD et des pèlerins. Cependant, nous sommes va lui faire des mises en demeure.

Dans le même rapport, il a été déclaré que Vignesh Shivan avait envoyé une lettre d’excuses au conseil d’administration de Tirumala Tirupathi Devasthanam expliquant leur position. La lettre dit : « Après le mariage, nous sommes allés directement au temple Tirupati sans même rentrer chez nous et avons assisté à la cérémonie de mariage d’Ezhumalayan. Après cela, beaucoup de gens sont sortis du temple et nous ont entourés. pendant ce temps, nous sommes revenus devant le temple d’Ezhumalayan. » Shivan a encore développé: « Nous avons rapidement terminé la séance photo et avons décidé de sortir de là car les fans nous entoureraient s’ils nous voyaient. Dans l’agitation qui a suivi, nous n’avons pas remarqué que nous marchions avec des chaussures dans la zone où il était interdit de porter des chaussures. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous sommes allés à Tirupati cinq fois le mois dernier avec le désir de nous marier à Tirupati. Pour diverses raisons, il n’a pas été possible d’organiser notre mariage au temple de Tirupati. »