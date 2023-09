Nayanthara et Vignesh Shivan écrivent une note sincère à l’occasion du premier anniversaire d’Uyir, Ulag, révèlent des visages jumeaux, les photos deviennent virales

Nayanthara et Vignesh Shivan sont reconnaissants d’être devenus parents de leurs adorables jumeaux, et le couple a célébré le premier anniversaire de leurs enfants avec un message sincère.

L’actrice Nayanthara et son mari Vignesh Shivan ont célébré mardi le premier anniversaire de leur jumeau, Uyir, Ulag. Sur Instagram, Vignesh a partagé une série de photos de leurs enfants. Sur les photos, Uyir et Ulag peuvent être vus dans des tenues assorties en noir et blanc. Sur l’une des photos, Nayanthara et Vignesh peuvent être vus avec leurs enfants, ce qui en fait une adorable photo de famille.

Nayanthara et Vignesh ont partagé la publication avec la légende commune, « En Mugam Konda .. En Uyir En Gunam Konda… En Ulag (J’ai attendu longtemps pour publier ces lignes et nos photos ensemble mes adorables garçons) Joyeux anniversaire mes chers fils Uyir RudroNeel & Ulag Daiwik @nayanthara Appa et Amma aiment U2 au-delà de ce que les mots pourraient expliquer ! Au-delà de tout et de rien dans cette vie ! Merci à vous deux d’être venus dans nos vies et de les avoir rendus si heureux ! Vous avez apporté toute la positivité et les bénédictions, ce 1 L’année complète a été remplie de moments à chérir toute une vie ! Je vous aime 2 ! Vous êtes notre monde et notre vie bénie. »

Quelques instants après cette publication, leur photo est devenue virale sur Internet. Un utilisateur a écrit : « Omg, comme tu es mignon. » Un autre utilisateur a écrit : « Comme ces garçons et cette famille sont beaux. » Un fan a écrit : « Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse. »

Pour les non-initiés, Nayanthara et Vignesh Shivan se sont mariés à Chennai le 9 juin 2022. Quelques mois après le mariage, le couple a accueilli leurs fils par maternité de substitution. La nouvelle a été partagée par Vignesh sur son compte Instagram où il a partagé des photos de ses jumeaux nouveau-nés nommés Uyir et Ulagam. Sur les images, le duo a été vu en train d’embrasser les pieds de leurs bébés.

Sur le plan du travail, Nayanthara a fait ses débuts à Bollywood avec le dernier blockbuster de tous les temps de Shah Rukh Khan, Jawan. Le film sorti en salles le 7 septembre a déjà franchi la barre des Rs 1000 crore dans le monde.

(Avec les contributions de l’ANI)