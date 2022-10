Nayanthara et Vignesh Shivan deviennent parents de jumeaux

Nayanthara et Vignesh Shivan sont les nouveaux parents de la ville. La nouvelle a été officialisée par Vignesh Shivan sur son compte de réseau social. Il semble que le couple ait accueilli les enfants par maternité de substitution ou adoption. Les détails exacts ne sont pas encore connus. Ils se sont mariés le 9 juin 2022. Nayanthara et Vignesh Shivan sont de retour d’une longue pause en Europe. Il y avait le buzz qu’ils sont désireux de fonder une famille bientôt. Nous félicitons le couple. Dans une note, Vignesh Shivan a écrit : “Nayan et moi sommes devenus Amma et Appa… Nous avons la chance d’avoir des bébés jumeaux… Toutes nos prières, les bénédictions de nos ancêtres combinées à toutes les bonnes manifestations faites, sont venues 2gethr en la forme de 2 bébés bénis pour nous… Nous avons besoin de toutes vos bénédictions pour nos Uyir et Ulagam.”

Les fans sont en effet pris par surprise. En tamoul, Uyir signifie âme tandis qu’Ulagam est le monde. Le cinéaste laisse entendre que les enfants représentent désormais le monde pour Nayanthara et lui. Les deux ont passé de longues vacances en Europe il y a un mois. Alors que Nayanthara est loin des réseaux sociaux, c’est Vignesh Shivan qui tient les fans informés. Tout le monde est plutôt agréablement surpris par la nouvelle. Plus tôt cette année, Priyanka Chopra et Nick Jonas ont accueilli une petite fille par maternité de substitution. Le couple n’a pas partagé beaucoup de détails ici.

Nayanthara s’est marié avec Vignesh Shivan au Grand Sheraton Resort à Mahabalipuram, Tamil Nadu. La nouvelle des bébés est arrivée exactement quatre mois après leur mariage. Nayanthara sera vu à Jawan avec Shah Rukh Khan. Elle a aussi un film avec Dulquer Salmaan en préparation. Son film Parrain avec Chiranjeevi se porte très bien au box-office. L’actrice est sûrement sur un sommet personnel et professionnel.