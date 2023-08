Nayanthara et Vignesh Shivan célèbrent leur premier Onam avec des jumeaux et servent de la nourriture à Uyir et Ulagam sur des feuilles de bananier

Nayanthara et Vignesh Shivan ont célébré leur premier Onam avec leurs jumeaux et ont partagé d’adorables photos.

L’actrice tamoule vétéran Nayanthara et son mari, le cinéaste Vignesh Shivan ont célébré leur premier Onam avec leurs fils jumeaux, Uyir et Ulag, qu’ils ont accueillis par maternité de substitution en octobre 2022. Sur Instagram, le cinéaste chevronné a partagé les photos et a légendé : « Premier Onam avec mon Uyir et Ulagam. #GodBless. Alors que le festival commence tôt ici ! Je souhaite à tous à l’avance un très joyeux ONAM.

Le couple était assis tout en blanc et tout le monde était habillé en tenue traditionnelle. Les jumeaux Uyir et Ulagam portaient de petits dhotis avec des colliers en or. Nayanthara a enfilé un salwar kameez traditionnel Kasavu (tissu tissé à la main traditionnel du Kerala) pour les festivités tandis que Vignesh a été vu portant une chemise blanche Kasavu et un dhoti.

Sur les photos, les fils jumeaux du couple sont vus assis devant un Onam sadya (repas traditionnel Onam) avec de nombreuses friandises sur des assiettes en feuilles de bananier. Le cinéaste a également partagé deux photos de lui avec Nayanthara qui présentaient leur romance sincère et leur vie conjugale. Il a légendé le message : « Dans notre vie très simple et belle ! »

Voici le message





« Un moment beau, simple et spécial. Les festivités de l’ONAM commencent ici avec mes Uyirs et Ulagamsss souhaitant à tous un très joyeux ONAM. « Onam est un festival traditionnel du Kerala. Nayanthara a commencé à sortir avec Vignesh en 2015 après leur collaboration dans le film ‘Naanum Rowdy Dhaan’, avant de se marier le nœud lors d’une cérémonie traditionnelle à Mahabalipuram en 2022.

Nayanthara devrait actuellement jouer dans le film Jawan réalisé par Atlee avec Shah Rukh Khan aux côtés de Vijay Sethupathi et Sunil Grover. Jawan sortira en salles le 7 septembre. Vignesh a réalisé pour la dernière fois le film tamoul Kaathuvaakula Rendu Kaadhal et a récemment fourni les paroles de la chanson Rathamaarey du film vedette de Rajinikanth, « Jailer ».