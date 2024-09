Nayanthara embrasse son « tout » Vignesh Shivan alors qu’elle célèbre son anniversaire, partage des photos : Je t’aime au-delà des mots

L’acteur Nayanthara a partagé une publication d’anniversaire pour son mari, le cinéaste Vignesh Shivan. Sur Instagram mercredi, Nayanthara a partagé des photos de son dîner d’anniversaire. Vignesh Shivan a eu 39 ans mercredi. (Lire aussi | Nayanthara partage des photos de famille heureuses après avoir retrouvé Vignesh Shivan, leurs jumeaux : « Mine ») Nayanthara et Vignesh Shivan sont sortis pour son dîner d’anniversaire.

Nayanthara et Vignesh fêtent son anniversaire

Sur les photos, le duo était assis à l’extérieur dans un restaurant pour célébrer l’occasion spéciale. Nayanthara et Vignesh se sont serrés dans les bras et se sont embrassés sur les photos. Pour l’occasion, elle portait un haut noir sous une veste vert olive, tandis que Vignesh avait opté pour un t-shirt noir. Ils ont également souri à la caméra tout en étant assis l’un à côté de l’autre. Ils se sont assis à une table sur laquelle on pouvait voir une lampe. Ils ont également apprécié des boissons.

Nayanthara écrit une note d’anniversaire pour Vignesh

En partageant la publication, Nayanthara a écrit : « Joyeux anniversaire, mon tout (émojis cœur rouge). Je t’aime au-delà des mots que je pourrais jamais expliquer ! (Emoji visage souriant avec un halo, émojis infini, cœur rouge et amulette nazar). Que Dieu te bénisse avec tout ce que tu souhaites dans la vie, mon uyir ulagam (Emojis visage souriant avec halo et visage qui embrasse). » Vignesh a repartagé la publication sur ses stories Instagram et a écrit : « Mon tout (emojis visage suppliant et visage qui embrasse). »

Vignesh a repartagé la publication sur ses stories Instagram.

À propos de Nayanthara et Vignesh

Nayanthara et Vignesh se sont mariés le 9 juin 2022. Ils ont eu une cérémonie de mariage intime à Mahabalipuram, près de Chennai. De nombreuses stars, dont Rajinikanth, Shah Rukh Khan, Ajith Kumar et Vijay Sethupathi, ont assisté à leur mariage. Le couple a accueilli leurs fils Uyir et Ulag par maternité de substitution en octobre 2022.

Les films de Nayanthara

Nayanthara est en train de tourner son film en malayalam, Dear Students, réalisé par les débutants Sandeep Kumar et George Philip. Le film sera produit par Pauly Jr Pictures et Rowdy Pictures. Nayanthara a été vue pour la dernière fois au cinéma malayalam dans le film Gold de 2022, où elle a joué aux côtés de Prithviraj Sukumaran. Elle a fait ses débuts à Bollywood dans Jawan aux côtés de Shah Rukh Khan l’année dernière. Elle est également apparue dans des films tamouls tels que Iraivan et Annapoorani : The Goddess of Food.