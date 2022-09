Nayanthara donne une surprise romantique à son mari Vignesh Shivan alors qu’elle célèbre son 37e anniversaire à Burj Khalifa

Nayanthara et Vignesh Shivan sont le couple le plus aimé et le plus célèbre de l’industrie du sud. Depuis leur mariage, le couple partage leurs photos sur leurs comptes de réseaux sociaux, ce qui laisse leurs fans tomber à nouveau amoureux d’eux. Et en ce moment, Vignesh s’est rendu sur son Instagram et a partagé la célébration du 37e anniversaire qu’il a organisée avec sa femme bien-aimée Nayanthara. Le cinéaste a eu une surprise romantique de sa femme le jour de son anniversaire et a écrit : “Un anniversaire rempli d’amour pur d’une famille aimante. Super surprise de ma femme mon thangam un anniversaire de rêve sous Burj Khalifa avec tous mes gens adorables avec moi! Je ne peux pas faire mieux et plus spécial que ça 🙂 Remerciant toujours Dieu pour tous les beaux moments qu’il m’offre dans cette vie bénie !”.

La fête d’anniversaire comprenait également la famille de Vignesh Sivan, dans le même message, le cinéaste a même partagé une photo de sa mère et de sa sœur et semble que Nayanthara les a invitées à Dubaï pour sa fête d’anniversaire et c’était la meilleure surprise qu’il ait eue de sa femme bien-aimée .

Nayanthara et Vignesh Shivan se sont mariés le 9 juin 2022, lors d’une cérémonie intime entre leurs proches et quelques célébrités y ont assisté, à savoir Shah Rukh Khan, Rajnikanth et plus encore. Nayanthara et Vignesh ont été en couple pendant six ans avant de se marier et aujourd’hui, ils sont devenus un couple inséparable. Vignesh a rencontré Nayanthara pour la première fois dans un hôtel cinq étoiles privé pour discuter d’un scénario en 2015 et ils se sont mariés dans le même hôtel où ils s’étaient rencontrés pour la première fois. Sur le plan professionnel, Nayanthara sera vu à Jawaan avec Shah Rukh Khan dirigé par le cinéaste Atlee.