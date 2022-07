Nayanthara a CECI à dire à propos de Good Luck Jerry de Janhvi Kapoor alors que ce dernier se met à sa place pour le remake de Kolamaavu Kokila

La formule superhit de Bollywood refait des films du sud et un autre remake de film du sud fait son chemin et c’est Good Luck Jerry de Janhvi Kapoor. Le film serait un remake officiel de Kolamaavu Kokila de Nayanthara. La bande-annonce de Good Luck a gagné beaucoup de cœurs et même les internautes sont super impressionnés par la performance de Jahnvi et sont surpris qu’elle se soit tellement améliorée depuis son premier film Dhadak. Alors que les fans de Nayanthara se demandent si elle parviendra à répondre à leurs attentes alors qu’elle se met à sa place. L’actrice a reçu le signal vert de Nayanthara car elle fait l’éloge de Janhvi et Good Luck Jerry.

Nayanthara a adoré la bande-annonce Good Luck Jerry de Janhvi Kapoor

Récemment, Nayanthara a réagi à Good Luck de Janhvi Kapoor et est de tout cœur pour l’actrice. Elle a déclaré : ” Kokila me tient tellement à cœur, et regarder la bande-annonce de Good Luck Jerry m’apporte tellement de joie, quelle aventure divertissante pour le public, il n’aurait pas pu y avoir de meilleur Jerry ! GoodLuck Jahnvi ! ” Nous sont sûrs que Janhvi serait extrêmement heureux d’obtenir tout l’amour de la reine OG.

Janhvi Kapoor est actuellement occupée à promouvoir son film et elle ne ménage aucun effort pour amener le public à regarder son prochain film. Alors que l’actrice a fait beaucoup de bruit avec sa présence dans Koffee With Karan 7 avec Sara, Ali Khan sera vue dans Bawaal avec Varun Dhawan et se prépare également pour un biopic sportif.