Nawazuddin Siddiqui révèle qu’il a été traîné par le col lorsqu’il s’est assis pour manger avec un acteur A lister; les fans dénoncent cet élitisme à Bollywood

Nawazuddin Siddiqui a parcouru un long chemin et l’acteur a fait ses preuves dans tous les rôles, que ce soit sur grand ou petit écran; il était juste spectaculaire. Et alors qu’il apprécie la sortie de Next avec Neha Sharma, Jogira Sara Ra Ra, Nawaz parle à de nombreux médias, et dans l’un de ses chats, il a été accusé de s’être mal conduit par les gens sur le plateau parce qu’à ce moment-là, il n’était pas « Nawazuddin Siddiqui, dit-il, »Bien sûr, des milliers de fois. Parfois, sur le plateau, je demandais de l’eau au spot boy et il m’ignorait complètement. Ensuite, vous devriez l’obtenir vous-même. Beaucoup de productions ici séparent les acteurs et l’équipe pendant les repas. Les artistes juniors mangent séparément, les artistes de soutien ont leur propre espace et les principaux protagonistes sont également séparés ».

Nawazuddin Siddiqui loue YRF dirigé par Aditya Chopra pour avoir fait manger tout le monde ensemble et insiste pour que chaque maison de production suive cela.

Ajoutant en outre qu’il avait été traîné par le col parce qu’il avait essayé de s’asseoir et de manger avec l’acteur de la liste A, il a déclaré : « Sur certaines productions, et je dois remercier Yash Raj Films pour avoir également fait cela, tout le monde mange ensemble. Mais beaucoup des maisons de production ont des divisions. J’essayais souvent de manger là où mangeaient les principaux protagonistes, mais j’étais traîné par le collet. J’étais motivé par mon ego et je me mettais en colère. Je pensais que les acteurs devraient avoir plus de respect . Et parfois ils me laissaient passer ».

En effet, c’est honteux sur la façon dont les gens sont traités en raison de leur classe et de leur statut encore aujourd’hui, alors que les fans de Nawaz viennent le soutenir et dénoncent ce genre d’élitisme. Eh bien, de nombreux acteurs ont déclaré avoir été acculés et confrontés au favoritisme, à l’intimidation, etc., et maintenant, ce genre d’acte auquel Nawaz a été confronté est humiliant et attristant. Un utilisateur a claqué et a dit : « MUMBAI KA SAB SE BADA GUTTER ». Un autre a dit « La vérité est encore amère quand les tables tournent .. ». Les fans expriment leur déception et comment.