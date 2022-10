Nawazuddin Siddiqui RÉAGIT à sept de ses films qui ne trouvent pas d’acheteurs sur OTT ; dit, ‘Mera kaam hai…’

Il ne fait absolument aucun doute que Nawazuddin Siddiqui est un très bon acteur, qui est également très populaire auprès du public. Il a fait beaucoup de cinéma commercial et d’art, ayant fait ses preuves de chaque côté. Cependant, il est également indéniable que Nawaz n’est pas le nom le plus recherché en ce qui concerne les hommes de premier plan, n’ayant pas réussi jusqu’à ce jour à réaliser un film tout seul dans l’espace art / indépendant sans jamais avoir été choisi comme chef de file dans un film hardcore et grand public jusqu’à ce jour . Cela pourrait être la raison du dernier dilemme dans lequel sept de ses prochains films se retrouvent.