Nawazuddin Siddiqui pardonné par sa femme Aaliya Siddiqui pour ses indiscrétions passées; un couple s’associe pour un biopic sur le chanteur folk Teejan Bai

On dirait Nawazuddin Siddiqui et sa femme, Aliya Siddiquiont enterré les différences astronomiques qui étaient apparues entre eux, du moins pour l’instant. Aliyaqui avait fait ses débuts en tant que productrice il y a peu de temps avec le film, Vache sacrée, financée par sa maison de production récemment lancée, YS Entertainment, propose maintenant un autre film, cette fois sur la légendaire chanteuse folk du Chhattisgarh, la lauréate Padma Vibhushan Teejan Bai. Alors que Nawazuddin a donné le ne pas faire partie de la distribution, le reste de l’ensemble n’est pas encore finalisé.

Ce qu’Aaliya Siddiqui a dit de sa deuxième production

Partageant ses sentiments sur la réalisation d’un biopic sur Teejan, Aaliya a déclaré: “Je travaille sur mon projet de rêve sur l’artiste folklorique légendaire Teejan Bai. J’ai toujours voulu faire un film sur amma (Teejan Bai). Même à cet âge, elle joue sur scène pendant des heures et n’oublie pas un seul mot. Même Nawaz est un grand admirateur du travail de Teejan Bai depuis ses débuts en tant qu’acteur de théâtre et l’a vue se produire en direct. Et je suis heureux que nawaz joue un du personnage principal du film. Elle a combattu les normes créées par la société, à une époque où les femmes avaient à peine le droit de s’exprimer et c’est admirable.”

Quand Aaliya Siddiqui avait allégué des tortures mentales et physiques

L’épouse de Nawazuddin Siddiqui, Aaliya Siddiqui, avait auparavant envoyé une notification légale à l’acteur par l’intermédiaire de ses avocats, demandant un divorce et une pension alimentaire, et nous sommes restés sous le choc, nous demandant ce qui l’a poussée à faire ce pas à l’improviste. BollywoodLife avait réussi à entrer en contact avec Aaliya, et la dame a versé son cœur derrière sa décision, affirmant que cela tardait à venir et alléguant que les atrocités qu’elle a subies dans son mariage avec Nawaz ne pouvaient plus être tolérées, ce qui inclus la torture mentale et physique aux mains de Nawazde la famille, notamment par son frère, Shamas Siddiquiqui, selon elle, l’avait battue à plusieurs reprises.