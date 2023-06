Nawazuddin Siddiqui, le verrou de la lèvre d’Avneet Kaur dans Tiku Weds Sheru a brutalement claqué; les fans appellent « dégoûtant », « ridicule »

Kangana Ranaut a lancé mercredi la bande-annonce de Tiku Weds Sheru. Le film met en vedette Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur en tête. Alors que Nawazuddin joue le rôle d’un artiste junior dans les films hindis, Avneet est présenté comme un acteur en herbe. La bande-annonce nous emmène à travers les hauts et les bas de la vie de ce couple non conventionnel, qui se bouscule pour réaliser ses ambitions dans la ville des rêves, Mumbai. Alors que la comédie noire ressemble à une balade divertissante, la scène de verrouillage des lèvres entre Nawazuddin et Avneet Kaur n’a pas été bien accueillie par les fans. Ils ont appelé la production ainsi que Kangana Ranaut pour avoir choisi les deux stars comme amants, malgré leur énorme différence d’âge.

« Nawaz embrasse un avneet de 28 ans plus jeune », a tweeté un utilisateur.

Nawaz embrasse 28 ans de moins avneet :- pic.twitter.com/xSPvYxWJRH Karan Arya (@mrkaranarya) 14 juin 2023

Un autre a dit : « Ça n’a pas l’air bien ou je ne sais pas si les familles d’Avneet Kaur sont à l’aise de la regarder faire tout ça avec @Nawazuddin_S »

Bravo!! #BollywoodKiGandagi Ça n’a pas l’air bien ou je ne sais pas à quel point les familles d’Aveet Kaur sont à l’aise de la regarder faire tout ça avec @Nawazuddin_S ??? pic.twitter.com/OrypJW7MUW sakshi upadhyay@ (@sakshi143511) 14 juin 2023

Certains l’ont même qualifié de « ridicule ». « Tic Toker Avneet Kaur, 20 ans, s’embrasse à l’écran avec Nawazuddin Siddiqui, 48 ans. C’est ridicule que ses parents autorisent cela. » un tweet lu.

« Avneet Kaur, qui avait environ 18 ans au moment du tournage, embrasse un homme âgé de 47 ans au moment du tournage. Totalement dégoûtant. »

Maintenant, ces cinéastes font la promotion de la pédophilie. Avneet Kaur, qui avait environ 18 ans au moment du tournage, embrasse un homme âgé de 47 ans au moment du tournage. Totalement dégoûtant. pic.twitter.com/W3vP8KtexP Kartik (@Kartik85857311) 14 juin 2023

Ils ont même appelé Kangana Ranaut pour avoir continué la scène. « Cette scène d’Avneet Kaur et de Nawazuddin est horrible. Kangana est le producteur du film. POURQUOI toute personne dans son ESPRIT SAIN permettrait à ce film/scène d’aller de l’avant. L’écart d’âge est de 28 f ****** ans .. Uske Baap ki umar ka hai « , a déclaré un fan.

Cette scène Avneet Kaur et Nawazuddin est horrible. Kangana est le producteur du film. POURQUOI toute personne dans son ESPRIT SAIN permettrait à ce film/scène d’aller de l’avant… L’écart d’âge est de 28 fu (années royales .. Uske Baap ki umar ka hai … Shubham (@Katariya_007) 14 juin 2023

Regardez la bande-annonce complète ici :

Casting original de Tiku Weds Sheru

Lors du lancement de la bande-annonce de Tiku Weds Sheru, Kangana Ranaut a révélé que le film s’appelait initialement Divine Lovers. Il a été lancé en 2016 en présence des acteurs originaux, Irrfan et Kangana, ainsi que du réalisateur Sai Kabir. Le film a été bloqué parce que Sai est tombé gravement malade pendant trois à quatre ans. Et, lorsque le cinéaste s’est remis à travailler sur le scénario, Irrfan Khan est décédé en avril 2020.

Tiku Weds Sheru, produit par Manikarnika Films, sera diffusé sur Prime Video India le 23 juin. Il s’agit notamment de la première production de Kangana Ranaut.