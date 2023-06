Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur ne sont pas déconcertés par la controverse sur les baisers; promouvoir leur film Tiku Weds Sheru ensemble

La première bande-annonce officielle de Tiku Weds Sheru’ de Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur a été publiée par les créateurs mercredi 14 juin. La bande-annonce présente une chimie torride entre la paire principale – Nawazuddin et Avneet, qui a déclenché une réaction massive en ligne. « Tiku Weds Sheru » est présenté comme l’histoire de deux personnages excentriques aux yeux étoilés, qui veulent réussir à Bollywood. Nawazuddin (Sheru), joue un acteur en difficulté à Mumbai, qui se marie avec Avneet (Tiku), qui rêve de quitter Bhopal et de trouver un pied dans « The City Of Dreams » Mumbai. La bande-annonce montre une scène liplock entre Nawazuddin et Avneet qui a choqué les internautes, en raison de l’écart d’âge de 27 ans entre eux.