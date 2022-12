Nawazuddin Siddiqui dit que les acteurs ne devraient pas regarder les chiffres du box-office, ajoute “des stars qui facturent Rs 100 crore …”

Nawazuddin Siddiqui est l’un des meilleurs acteurs du cinéma hindi, car l’acteur né à Budhana a donné d’énormes performances dans des films comme Kahaani, Gangs of Wasseypur, Bajrangi Bhaijaan, Talaash, The Lunchbox et Badlapur pour n’en nommer que quelques-uns. Dans une récente interview, Nawazuddin a déclaré que les acteurs ne devraient pas se soucier des collections au box-office et ne devraient se concentrer que sur leur métier.

S’adressant à ETimes, l’acteur de Sacred Games a déclaré : “Regarder les chiffres du box-office relève de la responsabilité du producteur. Un acteur ne devrait pas être dérangé par la vente de billets. Je vois cela comme une corruption du métier. Pourquoi un acteur devrait-il parler de box-office ? Ce sont les stars qui facturaient 100 000 000 000 000 000 000 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 0 000 0 000 0 00 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0-1 – Acteurs, réalisateurs, conteurs ne font pas un flop. C’est le budget du film qui en fait un succès ou un flop.

Lorsqu’on a demandé à Siddiqui ce qui est le plus important au cinéma – les gros budgets ou les grandes idées, il a déclaré : « C’est un fait historique que l’argent a toujours chassé les bonnes idées et la passion. Je pourrais avoir un billion de dollars, mais si je n’ai pas le capacité à penser à une idée décente, c’est presque une certitude que mon billion de dollars sera réduit en monnaie de poche. Du point de vue de l’industrie cinématographique, si une personne a un scénario remarquable, les producteurs courront derrière cette personne avec de l’argent sans fin pour obtenir ce scénario . Nous devrions accorder plus de crédit à un cerveau capable et à une personne qui peut proposer de bonnes idées.”

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Nawazuddin sera ensuite vu dans le drame de vengeance noire Haddi et le drame romantique Tikku Weds Sheru, produit par Kangana Ranaut.

