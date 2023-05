Nawazuddin Siddiqui critique la sortie limitée de son film Afwaah : « Les gens ne peuvent même pas trouver des émissions… »

Nawazuddin Siddiqui connaît une année prolifique en termes de travail. L’acteur est récemment revenu sur grand écran avec sa première sortie en salles depuis des années – Afwaah, et sera bientôt vu dans un artiste commercial à Jogira Sara Ra Ra. Dans une conversation exclusive avec DNA, l’acteur parle de ses films, des réactions positives à Afwaah et des raisons pour lesquelles la sortie limitée du film l’a agacé.

Afwaah, réalisé par Sudhir Mishra, est ce qu’on appellerait un thriller social. Jogira Sara Ra Ra, quant à elle, est une comédie romantique. Parlant de sa gamme et de son choix diversifié de films, Nawaz déclare: «Je me concentre sur la façon dont je peux rendre ma performance différente de la dernière fois. Si vous remarquez, quand j’ai fait Manto, j’ai aussi fait Thackerey côte à côte. Quand j’ai fait Gangs of Wasseypur, j’ai aussi fait Talaash en même temps. C’est délibéré. Si je sens que c’est quelque chose que j’ai déjà fait, la tentative est de ne pas répéter cela parce que vous êtes responsable devant vous-même. Je ne veux pas tomber dans ce piège donc je fais attention à la sélection des rôles.

Cela fait deux décennies que l’acteur n’est pas dans l’industrie, mais il dit qu’il est toujours nerveux à l’idée d’une sortie. « Vous voulez toujours que votre film atteigne plus de gens. Vous avez déjà fait la partie la plus difficile – la performance. Maintenant, à quel point vous avez réussi à le faire et comment le public l’accepte, cela dépend d’eux. Mais vous vous demandez comment les gens vont recevoir votre travail », a partagé Nawaz.

Afwaah a eu une sortie limitée dans les salles de cinéma, de nombreux fans se rendant sur les réseaux sociaux pour se « plaindre » de ne pas pouvoir trouver de spectacles près d’eux. Nawaz n’en est pas trop content non plus. « C’est faux », dit-il, ajoutant : « Si vous sortez en salles, vous le faites pour le public. Il devrait atteindre les gens. Maintenant, ce qui se passe, c’est que la collection du film sera faible, alors les gens diront que le film ne fonctionne pas. Et ça touche aussi les acteurs. Les gens ne peuvent même pas trouver les émissions nulle part.

L’acteur parle du star system répandu dans l’industrie et dit que le manque de contexte derrière pourquoi un film ne fonctionne pas fait souvent d’un acteur le bouc émissaire. Il explique: «Il y a tellement de petites choses qui expliquent pourquoi un film gagne moins d’argent et ils doivent atteindre le public. Ce contexte est nécessaire, de la taille de la version à d’autres éléments. En l’absence de cela, tout revient à l’acteur que ses films ne fonctionnent pas. J’ai l’impression qu’il y a deux types d’acteurs, l’un du public et l’autre de l’industrie. L’acteur de l’industrie revient sans cesse sous vos yeux parce que les cinémas diffusent davantage ses films. Il est martelé dans votre gorge. Vous les regardez parce que les films passent dans la salle la plus proche de chez vous. Mais ensuite, il faut chercher des émissions du film d’un acteur que l’on a vraiment envie de voir. »

Depuis que la pandémie a frappé, le taux de réussite des films hindis a chuté. À l’exception de quelques succès comme Pathaan, Sooryavanshi, Brahmastra et quelques autres, la plupart des grands films sont tombés à plat au box-office, tandis que des films plus petits comme The Kashmir Files se sont bien comportés. Nawaz dit que les gros films qui échouent nuisent à toute l’industrie. « De tels gros films commerciaux sont réalisés et échouent. Et cela nuit à l’industrie. L’avantage d’un petit film, c’est qu’il récupère son coût via l’un ou l’autre des droits. Ce n’est pas un flop s’il a un budget décent. Les dégâts sont pour les gros films, réalisés à plus de Rs 100 crore. Cet échec du film affecte l’activité de l’industrie dans son ensemble, affecte également d’autres films », dit-il.

Nawazuddin Siddiqui a une énorme liste de films prévus pour cette année et la suivante, à commencer par Jogira Sara Ra Ra. On le verra ensuite dans la production maison de Kangana Ranaut, Tiku Weds Sheru, suivi de Noorani Chehra face à Nupur Sanon.