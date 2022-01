Nawazuddin Siddiqui construit un bungalow luxueux à Mumbai, nommé d’après son père « Nawab »

Nawazuddin Siddiqui est devenu architecte d’intérieur pour son immense maison à Mumbai et les photos sont à ne pas manquer. Après une décennie au cinéma, l’acteur chevronné s’est créé un paradis dans la ville des rêves. L’acteur a passé trois ans à rénover le bungalow, qui serait inspiré de son ancienne maison à Budhana.

Le meilleur aspect de la maison est que Nawaz a appelé son bungalow « Nawab » en l’honneur de son père.

Regardez les photos-

Nawazuddin a commenté la « fausseté » de l’industrie du glamour dans une récente interview avec AajTak.in. « Je ne travaille pas non plus dans de faux films et je n’ai pas non plus une fausse attitude. La raison d’être à l’écart est que je n’aime pas le monde de la célébrité et du glamour. J’aime plus vivre parmi les gens ordinaires que d’assister à des événements ou des soirées de l’industrie cinématographique. Je vois beaucoup de faux là-bas, ce que je n’aime pas », a-t-il déclaré.

Dans les mois à venir, Nawazuddin Siddiqui a un programme bien rempli. Il travaille actuellement sur « Tiku Weds Sheru », un film produit par Kangana Ranaut. Ce film met en vedette Avneet Kaur aux côtés de Nawazuddin et est réalisé par Sai Kabir. En dehors de cela, Nawaz sera également vu dans « Heropanti 2 » de Tiger Shroff en tant qu’antagoniste.