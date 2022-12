Nawazuddin Siddiqui appelle Smita Patil la plus belle actrice, ajoute “s’ils ont besoin de gens justes…”

Même si Nawazuddin Siddiqui n’est pas un acteur conventionnellement beau, il jouit d’un statut de célébrité et obtient un immense amour et respect des cinéphiles pour ses performances incroyables dans des films acclamés par la critique tels que Gangs of Wasseypur, Talaash, Kahaani et The Lunchbox entre autres.

Dans une récente interview, on a demandé à Nawazuddin s’il avait surmonté les défis de “ne pas avoir un teint clair” dans l’industrie cinématographique qui a toujours été obsédée par la peau claire. L’acteur a appelé Smita Patil la plus belle actrice devant la caméra et a fait remarquer que la beauté à l’écran est différente de la beauté du monde réel.

L’acteur de Bajrangi Bhaijaan a déclaré à ETimes : “S’ils ont besoin de gens justes, alors ils ont aussi besoin de moi. Je suis en demande. ‘Kale a sonné aaj kal kafi demande hai’. La beauté qu’un appareil photo peut capturer est très différente. une beauté honnête. Si je suis honnête devant la caméra, le public ne s’en rendra pas compte, mais même moi, je commencerai à être belle.

“Regardez Rinku Rajguru à Sairat. Malgré son apparence non conventionnelle, sa présence dans le film commence à vous hypnotiser après quelques minutes. À un moment donné, en regardant le film, j’ai en fait remarqué:” Yeh ladki kitni khoobsurat hai “. Je crois honnêtement que le La caméra a capturé la beauté de Smita Patil comme aucune autre actrice indienne. Selon moi, elle était la plus belle actrice devant la caméra. Je pense que la beauté à l’écran est très différente de la beauté du monde réel.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Nawazuddin a été vu pour la dernière fois comme un antagoniste dans Heropanti 2 partageant l’espace d’écran avec Tiger Shroff. L’acteur sera ensuite vu dans le drame noir-vengeance Haddi et le drame romantique Tikku Weds Sheru, produit par la star d’Urgence Kangana Ranaut.

