Nawaz Sharif nomme son frère Shehbaz comme candidat au Premier ministre | Nouvelles du monde

L’ancien Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a été nommé prochain Premier ministre à la tête d’une nouvelle alliance de coalition formée entre différents partis, a annoncé mardi une porte-parole après les élections nationales de la semaine dernière qui ont ramené un parlement sans majorité.

L’ancien Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif (au centre) et chef du parti de la Ligue musulmane du Pakistan (PML), ainsi que son jeune frère et ancien Premier ministre Shehbaz Sharif (à droite) et sa fille Maryam Nawaz (à gauche), s’entretiennent avec des partisans à Lahore en février. 9, 2024. (AFP)

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

S’adressant à X, le porte-parole de la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N), Marriyum Aurangzeb, a déclaré : « Le supremo de la PML-N, Nawaz Sharif, 74 ans, a nommé son jeune frère Shehbaz Sharif, 72 ans, candidat au poste de Premier ministre et sa fille. Maryam Nawaz, 50 ans, ministre en chef de la province du Pendjab.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Découvrez le frisson du cricket comme jamais auparavant, exclusivement sur HT. Explorez maintenant !

“Nawaz Sharif a remercié les partis politiques qui ont apporté leur soutien au PMLN (dans la formation du prochain gouvernement) et a exprimé l’espoir que grâce à de telles décisions, le Pakistan sortira de la crise”, a-t-elle ajouté.

Shehbaz Sharif est affilié au PML-N, dirigé par son frère Nawaz Sharif, qui est le plus grand parti reconnu avec 75 sièges. Le Parti du peuple pakistanais (PPP) occupe la deuxième position avec 54 sièges. Ensemble, ces deux partis disposent de suffisamment de sièges pour obtenir une majorité simple au sein de l’Assemblée législative qui compte 266 sièges.

Mardi, Bilawal Bhutto Zardari s’est retiré de la course au poste de Premier ministre et a annoncé que son parti soutiendrait tout candidat proposé par le PML-N, dirigé par Nawaz Sharif.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Le PPP a annoncé mardi sa décision de soutenir le parti de Sharif dans la mise en place d’un gouvernement minoritaire, sortant ainsi de l’impasse suite aux élections non concluantes dans ce pays doté de l’arme nucléaire. Bhutto a en outre déclaré que son parti s’abstiendrait de participer au cabinet.

Néanmoins, cette alliance a apaisé les inquiétudes concernant la formation du gouvernement, survenant cinq jours après que les élections du 8 février se sont soldées par des résultats partagés et ont fait craindre une nouvelle instabilité.

Les candidats indépendants soutenus par l’ancien Premier ministre emprisonné Imran Khan ont remporté 92 sièges, ce qui en fait le groupe le plus important, mais ils ne peuvent pas former un gouvernement seuls, s’étant présentés en tant qu’individus et non en tant que parti, et ont exclu toute alliance avec le PML-N ou le PPP. .

Bhutto Zardari a déclaré que les candidats indépendants de Khan et le PML-N détenaient collectivement plus de sièges que son parti, bien que Khan ait rejeté l’idée de former une alliance avec le PPP.

Les indépendants remportent 101 sièges

^userSubscribe /userSubscribe

{^userSubscribe} {/userSubscribe}

Selon la Commission électorale du Pakistan, les candidats indépendants, largement soutenus par le PTI, ont obtenu 101 sièges, suivis par la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N) avec 75 sièges, le Parti du peuple pakistanais (PPP) avec 54 sièges et le Mouvement Muttahida Qaumi-Pakistan (MQM-P) avec 17 sièges.

Pour établir un gouvernement, un parti doit obtenir 133 sièges sur les 265 sièges disputés à l’Assemblée nationale, qui compte 266 membres. Les autres partis ont obtenu 17 sièges, tandis que les résultats d’une circonscription ont été retenus.

(Avec la contribution des agences)

Débloquez un monde d’avantages avec HT ! Des newsletters perspicaces aux alertes d’actualité en temps réel et à un fil d’actualité personnalisé, tout est ici, à portée de clic ! – Connecte-toi maintenant! Recevez les dernières nouvelles du monde ainsi que les dernières nouvelles de l’Inde au Hindustan Times.