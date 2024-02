Nawaz Sharif et Bilawal Bhutto s’unissent, mais peuvent-ils former le gouvernement Pak ?

Cette coalition soulève cependant plusieurs questions quant au leadership.

Au lendemain des élections pakistanaises de 2024, les deux principaux acteurs politiques, la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N) dirigée par Nawaz Sharif et le Parti du peuple pakistanais (PPP) dirigé par Bilawal Bhutto-Zardari, ont annoncé une coalition pour rassembler gouverner la nation.

Bien qu’il ait obtenu le plus grand nombre de sièges en tant que candidats indépendants, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) d’Imran Khan ne parvient pas à obtenir la majorité, ce qui a incité le PML-N et le PPP à collaborer pour tenter de former le gouvernement. Cette coalition soulève cependant plusieurs questions sur le leadership, la répartition des rôles clés et la faisabilité globale de leur partenariat.

Acteurs et postes clés

Mardi, une conférence de presse annonçant la coalition a réuni d’éminents dirigeants, dont Shehbaz Sharif du PML-N, Asif Ali Zardari du PPP et des représentants d’autres petits partis. Shehbaz Sharif, le président de la PML-N, est apparu comme le candidat potentiel au poste de Premier ministre et il a exprimé sa volonté d’inclure le PTI d’Imran Khan dans le gouvernement pour le bien du pays.

La décision du PPP de retirer son président, Bilawal Bhutto-Zardari, de la course au poste de Premier ministre signale une décision stratégique visant à apporter son soutien au PML-N. Selon Aube, Bilawal Bhutto-Zardari a reconnu le mandat insuffisant de son parti pour diriger le gouvernement. Le descendant du clan Bhutto-Zardari a précisé que le PPP avait rejeté une coalition avec le PTI et accepté l’invitation du PML-N, citant le refus du PTI de collaborer.

Le chef de la PML-N, Marriyum Aurangzeb, a annoncé que Nawaz Sharif, 74 ans, avait nommé son jeune frère Shehbaz Sharif, 72 ans, comme prochain choix du Premier ministre pakistanais.

“Nawaz Sharif a remercié les partis politiques qui ont apporté leur soutien au PML-N (dans la formation du prochain gouvernement) et a exprimé l’espoir que grâce à de telles décisions, le Pakistan sortira de la crise”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Cependant, Imran Khan, actuellement emprisonné pour corruption, a exclu toute coopération, ouvrant la voie à d’éventuelles tensions politiques. La répartition des postes clés au sein de la coalition reste floue, laissant place aux négociations et à la spéculation.

Nombres

La coalition est confrontée au défi de former un gouvernement avec un nombre minimum requis de 169 sièges et potentiellement atteindre une majorité des deux tiers de 224 sièges sur les 336 membres de l’Assemblée nationale du Pakistan.

La Commission électorale du Pakistan a confirmé que la coalition dirigée par Shehbaz Sharif, comprenant le PML-N, le PPP, le MQM-P, le PML-Q, l’IPP et le BAP, a obtenu un total de 152 sièges généraux lors des récentes élections. Selon Aubeavec l’ajout de 60 femmes et 10 sièges issus de minorités, la coalition est sur le point de dépasser l’exigence minimale de 169 sièges nécessaire pour former un gouvernement.

Cependant, l’obstacle crucial reste d’atteindre la barre des 224 sièges pour une majorité des deux tiers sur les 336 membres de l’Assemblée.

Le sort des sièges réservés dépend des décisions de 101 indépendants, dont 92 indépendants soutenus par le PTI, qui sont sortis vainqueurs.

Dynamique interne

L’annonce par la PML-N de Shehbaz Sharif comme candidat au poste de Premier ministre suggérait initialement une préférence pour le retour de Nawaz Sharif au pouvoir. Plus tard, il a été précisé que Nawaz Sharif soutenait Shehbaz comme leader. De plus, Maryam Nawaz, la fille de Nawaz Sharif, a été désignée comme candidate de la coalition au poste de ministre en chef de la province du Pendjab.

Asif Ali Zardari, coprésident du PPP, a plaidé pour l’inclusivité en suggérant des pourparlers avec le PTI d’Imran Khan.

Défis et questions sans réponse

La conférence de presse conjointe a laissé plusieurs questions sans réponse, créant une incertitude quant à la stabilité de la coalition et à sa capacité à former un gouvernement fonctionnel. L’absence de détails sur la répartition des rôles clés et le processus de formation du gouvernement a souligné la nécessité de poursuivre les négociations entre les partenaires de la coalition.

Les allégations de fraude électorale lors des élections, avec la coupure du réseau mobile national le jour du scrutin, ont ajouté un élément de controverse. Imran Khan a annoncé son intention de contester les résultats des élections devant la Cour suprême.

Le succès de cette coalition dans la formation du prochain gouvernement dépend de l’efficacité des négociations, de la cohésion interne et de la résolution des défis posés par les allégations d’irrégularités électorales.