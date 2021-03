Après le premier des livres du Dr Saadawi à être traduit en anglais, «The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World», a été publié aux États-Unis en 1982 par Beacon Press, Vivian Gornick, en le relisant dans The New York Times Book Review, a écrit: «Pour une féministe américaine, c’est un travail curieux.»

«J’ai déjà divorcé de deux maris auparavant, et lorsque le troisième a violé mes droits, j’ai également divorcé et refusé de vivre avec lui», a-t-elle déclaré dans The Egypt Daily News. «Il y a des femmes qui acceptent cela, mais cela me forcerait à rester avec quelqu’un qui viole mes droits.»

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy