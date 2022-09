Nawab-e-Paan Bhandar de Meerut vend une feuille de bétel spéciale au prix d’un smartphone

Vous êtes peut-être un passionné de paan (feuille de bétel), mais seriez-vous prêt à débourser presque le prix d’un smartphone pour une variété de paan ? Nawab-e-Paan Bhandar vous inciterait certainement à le faire. Situé à Meerut’s Begum Bridge Road, le magasin vend 200 variétés de paan, toutes spécialement préparées. Une certaine variété de paan festifs ici vous coûterait presque autant qu’un smartphone.

Même si vous regardez la variété de paan la plus chère disponible sur le marché, son prix monte à peine à Rs 1 100. Mais au Nawab-e-Paan Bhandar, un paan spécial coûte environ Rs 11 000, pour lequel vous pourriez vous acheter un smartphone. Cette variété est spéciale, faite uniquement pour des occasions particulières comme des fiançailles. Ils sont préparés selon les commandes spéciales.

Paan au chocolat pour les enfants

À l’ère de la cuisine fusion, pourquoi le paan devrait-il être laissé de côté ? Nawab-e-Paan Bhandar a de nombreux clients qui viennent avec leurs familles pour profiter de leurs offres. En vue de la demande des enfants, la boutique prépare une pâte spéciale au chocolat. Il se décline également en différentes saveurs.

Prix ​​d’un paan

Si vous voulez aller à Nawab-e-Paan Bhandar et que vous ne souhaitez pas non plus percer un trou dans votre poche pour une feuille de bétel, ne vous inquiétez pas. La fourchette de prix du paan commence à partir de Rs 25 et monte jusqu’à Rs 11 000. Les saveurs sont également très variées : Plain Paan, Sweet Paan Chocolate, Special Golden Paan, Ratrani Chutney Paan, Pink Chutney Paan, Mango Chutney Paan, Pineapple Chutney Paan, Strawberry Chutney Paan, Chocolatey Chutney Pan, Ice Cream Paan, Rasiya Paan, Milan Chutney Paan, Raw Mango Chutney Paan ne sont que quelques-unes des variétés disponibles.

Ayush Jain de Nawab-e-Paan a déclaré que le magasin fonctionnait de 10h00 à 22h00.

