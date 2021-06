Navya Naveli Nanda partage une adorable photo de retour avec son père Nikhil Nanda avant la fête des pères 2021

Amitabh Bachchan et la petite-fille de Jaya Bachchan, Navya Naveli Nanda est assez proche de sa famille. Elle partage souvent des extraits de sa vie sur ses réseaux sociaux. Le soir de la fête des pères 2021, Navya a partagé une adorable photo de retour avec son père, l’homme d’affaires Nikhil Nanda.

Sur la photo, on peut voir Nikhil Nanda tenant la minuscule Navya dans ses bras alors qu’ils s’amusent tous les deux dans la piscine. En sous-titrant le message, elle a écrit: «Papa. il n’y a personne comme toi. » Elle a également ajouté un cœur bleu dans la légende.

Les fans de Navya ont exprimé leur amour et leurs louanges pour le duo père-fille dans les commentaires. Un utilisateur a commenté: « Que Dieu vous bénisse tous les deux Adorable image », tandis qu’un autre utilisateur a écrit: « @nikhil_nanda @navyananda j’adore ça! »

Auparavant, Navya a également partagé une photo de son père sur Instagram et a salué son dévouement et son engagement envers son travail et le pays. Elle l’a également appelé GOAT, qui est un acronyme pour « le plus grand de tous les temps ».

En partageant la photo, Navya a écrit: « Vous dites toujours » ne perdez jamais de vue le sol sur lequel vous marchez » – et vous avez vécu selon ces mots. Mais aujourd’hui, nous vous célébrons! Votre dévouement. Votre engagement. Votre ambition. Ne pas seulement construire une meilleure entreprise, mais une meilleure Inde Alors, voici pour vous de surfer sur la vague la plus agitée et de la surfer avec plus de grâce et de force que nous n’en avons vu auparavant. J’ai hâte de poursuivre cet incroyable héritage que vous avez construit, et je’ Je suis fière d’être ta fille ! Je t’aime papa, continue de nous inspirer tous et félicitations pour ton grand jour ! CHÈVRE »

Navya est prête à commencer à travailler avec son père dans l’entreprise familiale (Escorts Limited). S’ouvrant sur le fait d’être la première femme de la famille à reprendre bientôt les rênes de l’entreprise, Navya a déclaré : « Je serais la quatrième génération de la famille à prendre les devants et la première femme. C’est un grand sentiment de fierté pour moi de perpétuer cet incroyable héritage laissé par mon arrière-grand-père HP Nanda. »