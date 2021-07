Navya Naveli Nanda partage un aperçu de son salon pittoresque, pose en chemise blanche chic ! – Voir photos | Nouvelles des gens

New Delhi: La petite-fille de la mégastar de Bollywood Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, a récemment partagé une série de photos d’elle dans une chemise blanche chic et un jean taille haute avec ses fans sur Instagram. À travers les photos, les fans ont également eu un aperçu de son salon pittoresque et de ses rideaux pittoresques en arrière-plan. Son canapé rayé et confortable était également incontournable ! Comme d’habitude, lorsque Navya a posté les photos, elle a reçu l’amour de ses meilleures amies Suhana Khan, Shanaya Kapoor et Khushi Kapoor dans la section commentaires.

Découvrez ses derniers clics:

La mère de Navya et la fille d’Amitabh Bachchan, Shweta Bachchan, ont également commenté la publication en disant: « Tu nettoies bien » avec un emoji au visage qui embrasse.

Elle est la co-fondatrice d’Aara Health, une entreprise de technologie de la santé centrée sur les femmes. L’entreprise a été co-fondée par trois autres jeunes femmes Pragya Sahoo, Ahilya Mehta et Mallika Sahaney. L’objectif de la société est de fournir des produits de santé scientifiquement soutenus aux femmes en Inde.

Outre Aara Health, Navya est également co-fondatrice du projet Naveli qui vise à fournir aux femmes un accès aux ressources et aux opportunités qui permettront leur autonomisation économique et sociale.

La jeune femme de 23 ans est très loquace sur les questions socio-économiques et se sent particulièrement sensible aux problèmes des femmes. Pendant la pandémie, Navya a utilisé sa plate-forme de médias sociaux pour partager une liste vérifiée d’ONG à faire un don pour aider les familles et les patients touchés par COVID.

Bien qu’elle ait une connexion filiforme de la part de sa mère et de son père, Navya ne s’intéresse pas au showbiz et veut être une femme d’affaires.

Le père de Navya, Nikhil Nanda est le fils de Ritu Nanda, la fille de Raj Kapoor, tandis que sa mère Shweta Bachchan Nanda est la fille d’Amitabh Bachchan.