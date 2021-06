New Delhi: La petite-fille de la superstar Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, s’est rendue sur Instagram pour partager une photo « quelque peu professionnelle » d’elle-même avec son amie et co-fondatrice de son initiative Aara Healthcare.

Navya peut être vue vêtue d’une chemise blanche sur laquelle elle a porté un pull bleu ciel vif et un jean skinny. Son amie et co-fondatrice Pragya Saboo portait un pull à rayures multicolores.

Consultez la publication :

Les amis de Navya ont commenté avec amour son dernier message. « Boss Women », a écrit l’un d’eux. « D’accord, nous devons le faire parce que vous êtes tous des GIRLBOSES absolus !! » écrit un autre.

Aara Health est une entreprise de technologie de la santé centrée sur les femmes fondée par Navya avec trois autres jeunes femmes Pragya Sahoo, Ahilya Mehta et Mallika Sahaney. L’objectif de la société est de fournir des produits de santé scientifiquement soutenus aux femmes en Inde.

Outre Aara Health, Navya est également co-fondatrice du projet Naveli qui vise à fournir aux femmes un accès aux ressources et aux opportunités qui permettront leur autonomisation économique et sociale.

La jeune femme de 23 ans est très loquace sur les problèmes socio-économiques et se sent particulièrement profondément attachée aux problèmes des femmes. Pendant la pandémie, Navya a utilisé sa plate-forme de médias sociaux pour partager une liste vérifiée d’ONG à faire un don pour aider les familles et les patients touchés par COVID.

Bien qu’elle ait une connexion filigrane de la part de sa mère et de son père de la famille, Navya ne s’intéresse pas au showbiz et veut être une femme d’affaires.

Le père de Navya, Nikhil Nanda est le fils de Ritu Nanda, la fille de Raj Kapoor, tandis que sa mère Shweta Bachchan Nanda est la fille d’Amitabh Bachchan.

Navya a obtenu son diplôme de l’Université Fordham à New York en 2020.