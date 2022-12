Navya Naveli Nanda part dans la voiture de Siddhant Chaturvedi après être arrivée séparément à la fête d’anniversaire d’Amritpal Singh Bindra [Watch]

Il a été rapporté que Siddhant Chaturvedi et Navya Naveli Nanda, fille de Shweta Bachchan Nanda et petite-fille d’Amitabh Bachchan, se voient depuis un certain temps déjà. Cependant, aucun d’entre eux n’a accepté leur lien en public. Mais il semble que le chat soit enfin sorti du sac alors que les tourtereaux présumés ont été aperçus ensemble lors de la fête du 50e anniversaire d’Amritpal Singh Bindra.

La fête a été suivie par de nombreuses célébrités populaires de Bollywood telles que Karan Johar, Katrina Kaif, Nora Fatehi, Tripti Dimri, Ananya Panday, Shanaya Kapoor et plus encore. Des couples tels que Sunny Kaushal et Sharvari Wagh, Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont également été vus partir ensemble.

Au milieu de l’événement étoilé, l’apparition de Siddhant et Navya a attiré l’attention de tout le monde. Siddhant et Navya étaient tous deux arrivés séparément pour la fête d’anniversaire, mais ils ont choisi de partir ensemble dans la même voiture après avoir fait la fête. Il semble que les deux aient déclenché une chimie et essaient de se connaître.

Navya a été vue quittant la fête dans la voiture de Siddhant. Les deux étaient jumelés dans des tenues rouges. Alors que les paparazzi se précipitaient pour assembler leurs photos, Navya ne pouvait s’empêcher de sourire en regardant tout le tapage alors qu’elle était assise à côté de Siddhant à l’intérieur de la voiture. Le duo n’a pas cherché à cacher son visage.

Le mois dernier, lorsque Siddhant a été interrogé sur les rumeurs de rencontres avec Navya, il avait répondu en disant qu’il souhaitait que ce soit vrai. Les deux ont interagi l’un avec l’autre sur les réseaux sociaux et ont également été vus traîner ensemble lors de plusieurs fêtes, y compris la fête du 50e anniversaire de Karan Johar.