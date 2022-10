Navya Naveli Nanda parle de ses périodes avec son grand-père Amitabh Bachchan ; l’appelle un “signe de progrès”

Navya Naveli Nanda n’est pas dans l’industrie du cinéma mais est Amitabh Bachchan fière petite-fille. Elle est très populaire sur les réseaux sociaux et n’est rien de moins qu’une actrice de Bollywood. Elle entretient des liens étroits avec Un grand B et avait assisté à un téléthon sur la santé avec Big B où des experts ont parlé de la santé des femmes et de l’importance d’en savoir plus. En l’occurrence, Navya a déclaré que parler de règles sur une plate-forme publique est un signe de progression. Elle a également dit qu’elle avait grandi dans une maison où elle se sentait à l’aise d’avoir ces conversations qui sont considérées comme un autre tabou.

Amitabh était également d’accord avec sa petite-fille et a déclaré que la menstruation est un signe de loisirs et de vie. Ce n’est pas quelque chose dont nous ne devrions pas être fiers ou hésiter. Navya a également déclaré lors de l’événement NDTV que parler et avoir une conversation ouverte devant de nombreuses personnes sur les menstruations montre qu’en tant que pays, il y a eu une progression.

La jeune femme a ajouté qu’il est formidable que non seulement les femmes, mais aussi les hommes se soient joints à la mission de faire de la menstruation un discours déstigmatisé. Elle croit que le changement commence à la maison et que les femmes doivent se sentir en sécurité dans leur peau avant de sortir de la société et de parler des menstruations.

Regardez la vidéo de Navya Naveli Nanda :

Sur le plan professionnel, Navya vient de faire son premier podcast intitulé “What the Hell Navya”. Dans le podcast de 31 minutes, sa mère Shweta Bachchan Nanda, sa grand-mère Jaya Bachchan et Navya ont parlé de sujets variés. En dehors de cela, elle possède également une plateforme de soins de santé en ligne dédiée aux femmes nommée Aara Health. L’objectif de son entreprise est de combler le fossé des soins de santé en Inde en créant une plateforme de soins de santé virtuelle dédiée aux femmes. Elle a également été la fondatrice du projet Naveli. La jeune femme s’en sort plutôt bien dans la vie.